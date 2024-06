¿Qué significa que tu pareja te muerda durante el sexo? Podría ser mejor señal de lo que crees

En la intimidad hay muchas cosas permitidas, por lo que te contamos qué significa que tu pareja te muerda durante el sexo para que no se enciendan las alarmas de alerta. Claro está, no debes permitir conductas que no te agraden ni te den placer, por lo que la comunicación y el autoconocimiento son claves para relaciones sexuales satisfactorias.

PUBLICIDAD

Pero si eres de mente abierta y te gusta disfrutar sin barreras en la cama, este puede ser un gesto que aumente la pasión, la sensualidad y el placer, haciéndote sentir mucho más deseada.

Los mordiscos, besos y caricias son parte del sexo | (Imagen de Gpointstudio en Freepik)

¿Qué significa que tu pareja te muerda durante el sexo?

De acuerdo con el portal especializado, Psicología Online, es totalmente normal que tu pareja o tú sientan ganas de morderse, porque “es un mecanismo de regulación emocional en el que te sientes envuelto en un cúmulo de emociones provocadas por las hormonas reguladoras de la felicidad y del impulso sexual”.

Si tu pareja te muerde durante el sexo es probable que en ese momento esté experimentando sensaciones sexuales muy intensas y esa sea una manera de canalizarlo o aliviarlo.

Ya depende de ti si eso te genera excitación y te gustaría perpetuar esta práctica a la hora de tener relaciones con la persona que amas, o prefieres evitarlo.

El sexo debe resultar placentero para las dos personas involucradas | (Imagen de Gpointstudio en Freepik)

Si no lo has probado, te contamos que hay quienes aseguran que cuando se “empieza mordisqueando el cuello y labios de su pareja antes de empezar a mantener relaciones sexuales” eleva las emociones, siempre y cuando se haga con cautela para evitar heridas.

Además de que te desea demasiado y está pasando un gran momento, también significa que esa persona es juguetona, no tiene reparos en probar cosas distintas para hacerte sentir bien y además le encanta tu piel y tu olor, incluso sin darse cuenta, ya que la biología influye mucho en esos casos.