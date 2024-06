Mujer rifó entre sus pretendientes una salida con ella a comer salchipapa

La creadora de contenido colombiana, Jesica Portillo, organizó una rifa en redes sociales ya que debe reunir el dinero para pagar sus multas de tránsito en Cali. A la fecha acumulan un total de tres millones de pesos colombianos (USD 719). El premio para el ganador es nada más y nada menos que una salida con ella a comer salchipapa.

Portillo también es enfermera, empresaria y trabajadora social. Como tiene poco tiempo para reunir el dinero, decidió explotar al máximo la cantidad de invitaciones que recibe en sus plataformas de redes sociales. Así lo recordó en un video corto en el que celebra la buena voluntad de quienes buscan ayudarla.

“Vea, mi gente, sin mentirles, me acabaron de comprar cinco rifas, un fan, José, pero el mensaje aquí es, él está en New Jersey y aun así me la compró”. Y explicó: “Estoy rifando una salida conmigo a comer salchipapa, donde yo los llevo, los recojo, le doy salchipapa y lo dejo en su casa”.

“¿Por qué estoy rifando eso? Hay gente malintencionada que me pregunta: ‘¿Usted quién es para rifar una salida?’ Mi gente, ustedes vieran la cantidad de mensajes que tengo de gente invitándome a salir (en redes sociales) entonces decidí hacer una rifa, porque debo tres millones en multas y estoy reuniendo esa plata”, insistió y dejó en claro que no lo hace por ganar dinero fácil, sino porque atraviesa una difícil situación económica.

“Es un apoyo para mí, no falta en que verdad la compre por querer salir conmigo, pero también hay quien, como José, la compra por apoyarme”. La dinámica consiste en comprar un boleto por un valor de 20.000 pesos (casi USD 5) y escoger un número entre el 00 y el 99.

De acuerdo con sus historias de Instagram, el sorteo se va a realizar el próximo 15 de julio y juega con los resultados del Chontico Millonario Noche, un chance regional del Valle del Cauca.