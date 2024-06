La prueba que revelaría que la madre de Nodal no soporta a Ángela Aguilar y que apoyaría a Cazzu

Recientemente, se ha desatado una fuerte controversia que envuelve a Ángela Aguilar y a Christian Nodal. En una prueba de convivencia, se reveló que la hija de Pepe Aguilar no ha pasado tiempo con Cristy, la mamá de Christian Nodal, lo que ha hecho que se generen rumores de una posible tensión entre ambas mujeres, a tal grado de asegurar que no se soportan. La falta de interacción ha sido muy notable en un reciente evento familiar.

¿Quiebre en la familia? Ángela Aguilar no soporta a Cristy Nodal

Se comenta que esta situación ha surgido a raíz de un incidente en el que Ángela Aguilar habría dejado plantada a Cristy, según la información consignada por el sitio web Terra.

Según fuentes cercanas, la madre del cantante sonorense se sintió profundamente herida por este desaire, lo cual no ha contribuido a mejorar la relación entre las dos familias. Este evento se ha convertido en un evento recurrente en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde describen a Ángela Aguilar como una mala persona.

Ángela Aguilar no se la lleva bien con la madre de Christian Nodal

Según la información consignada por TV Notas, Ángela Aguilar no causó una buena primera impresión con Cristy Nodal, la madre de Christian Nodal, ya que no asistió a la celebración del cumpleaños de la hermana del cantante mexicano. Se trata de una información revelada por personas muy cercanas a los Nodal. Además, se rumorea que la tensión entre Ángela y su suegra es muy fuerte.

Por ahora, Ángela Aguilar no ha hablado acerca del tema. Hasta ahora, no ha ofrecido algún tipo de declaración para confirmar o desmentir los rumores o hablar acerca de la posición respecto a Cristy, madre de su nuevo novio. La joven mexicana sigue concentrada en su carrera, evitando dar más vida a la polémica. Sin embargo, esta falta de presencia en un evento familiar es la prueba de que ella y Cristy no se soportan.