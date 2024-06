ExMiss Ecuador se cambió de religión y ahora es musulmana

La exMiss Ecuador 2021, Susy Sacoto, se cambió de religión y ahora es musulmana. Así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram donde se mostró con su hiyab y totalmente cubierta su cabellera.

La joven de 27 años indicó que desde diciembre de 2022 practica el Islam y ya lleva cinco meses usando hiyab, uno de los tipos de pañuelos que usan las mujeres musulmanas para cubrirse el cabello y el rostro como símbolo de su fe.

Susy Sacoto, exMiss Ecuador (Instagram)

En un video colgado en sus redes sociales, la joven dijo que empezó a usar esta prenda ocasionalmente durante sus clases de maestría o cuando salía a comprar.

“Un día, mientras me preparaba para recibir el Ramadán este año, sentí la inmensa necesidad de usarlo de forma permanente. Hay quienes toman esta importantísima decisión justo después de tomar su Shahada (testimonio de fe), al año, a la década, etc. Es un proceso personal y voluntario. En mi caso, fue después de 1 año siendo musulmana y fue de las mejores decisiones que he tomado”, confesó.

Sobre su nueva religión dijo que ahora ha encontrado la verdad y que le ha dado muchísima paz. “cada uno tiene la libertad de seguir el camino que quiere. Al que no le guste pues me deja de seguir o me bloquea”, expresó.

Susy Sacoto, exMiss Ecuador (Instagram)

Susy Sacoto es de Portoviejo, Manabí y fue Miss Ecuador en el 2021. Ahora no tiene miedo de hablar de su nueva religión y explica las razones de vestirse con modestia. “En el Islam, para la Salah (oración) es esencial vestirse con modestia y respeto. Las mujeres deben cubrirse con ropa que no marque la forma del cuerpo, excepto la cara y las manos. Esta práctica fomenta la concentración y el respeto durante nuestros momentos más sagrados de conexión”, finalizó.