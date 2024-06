‘Hugo Lombardi’ de ‘Yo soy Betty, la fea’ llegó a Quito para el Festival Internacional del Humor

Julián Arango, conocido por el personaje de “Hugo Lombardi” en la telenovela y éxito colombiano “Yo soy Betty, la fea”, llegó a Quito para el Festival Internacional del Humor.

PUBLICIDAD

Este show se realizará este 20 de junio a las 20:00 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. También se presentarán Carlos Michelena ‘El Miche’, Monserrath Astudillo y Jerónimo Meneses ‘El pobre pollito’, prometiendo una noche llena de diversión y entretenimiento para todas las generaciones.

En una entrevista con Metro Ecuador, el actor colombiano expresó su felicidad y agradecimiento con el público ecuatoriano. “Para mí es un placer estar en Ecuador porque es como esos parientes que uno no sabía que tenía y llegan de golpe como reconociéndose porque me conocen y yo no los conozco. La cantidad de la gente que me escribe porque me ven en las novelas, para mí es un honor”, dijo Arango.

Entre chistes y risas que no faltan con Julián destaca las similitudes de los colombianos con los ecuatorianos, un tema que será parte de su show, así como anécdotas que le han ocurrido en Ecuador. “Van a ver al actor Julián Arango de las novelas que tanto les han gustado, voy a estar ahí haciendo personajes, voy a hablar que me siento como en casa. Voy a hablar de mi primer casting, cómo empezaba esta carrera y cómo ahora soy un blanco de los centros de cirugías estéticas”.

En su show, escucharemos un “flu flu voló” o buscará a un cuartel dando vida a ese personaje que se ganó el cariño de los ecuatorianos cuando Betty se apoderó de los hogares y hasta el momento sigue siendo una de las producciones más vistas y preferidas en el país.

“Estoy muy agradecido, hemos crecido juntos con mis diferentes personajes. Me encanta ver cómo ha pegado lo que hemos hecho en Colombia. Es un gran orgullo para mi ver cómo mi trabajo es valorado en otros lados”, expresó.

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas están disponibles en www.ticketshow.com.ec en los diferentes puntos de venta:

PUBLICIDAD

Paseo San Francisco

Ríocentro Quito

Mall El Jardín

C.C El Recreo

Precios de las entradas:

Golden 55,00 usd

VIP 40,00 usd

Platea 25,00 usd

Hugo Lombardi, 20 años después

“Estoy a la expectativa. El volver a hacer a Hugo Lombardi es un regalo de la vida. Hugo me abrió muchas puertas. (...) Me preguntaba cómo sería ‘Hugo Lombardi’ 20 años después. Yo traté de hacer un personaje distinto y yo cuando me dijeron “acción”, Hugo solo salió”, dijo Arango con mucha ilusión por el estreno de este gran proyecto.

Sin duda, este 2024 ha sido un gran año para Arango. Por ahora está dedicado a su show y en julio el gran estreno de Betty la Fea, 20 años después.