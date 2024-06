Ciro Sampietro: El latino que está revolucionando la producción de eventos en Miami y Nueva York

Ciro Sampietro, es quizás el nombre del momento en la industria de la producción se ha convertido en uno de los organizadores y productores más influyentes en las ciudades de Miami y Nueva York. Su enfoque innovador y pasión por crear experiencias inolvidables lo han posicionado como un líder indiscutible en el mundo de la producción de eventos y un latino imparable que se hace su propio espacio en la industria

“Mi inclinación por la producción de eventos se origina en mi naturaleza sociable y mi afinidad por la gente. Disfruto creando experiencias que la gente pueda disfrutar y recordar. Me apasiona ser parte de la creación de momentos en los que las personas se sumergen en la experiencia y se olvidan de la realidad, concentrándose únicamente en el momento presente. Además, encuentro gratificante el hecho de que la industria de eventos es un negocio en el que si se hace un buen trabajo, se obtienen resultados exitosos que puedes medir al finalizar cada evento. Me encanta superar expectativas y crear eventos que superen constantemente los logros anteriores. Soy una persona altamente organizada y me apasiona el proceso de crear desde cero hasta la ejecución, involucrándome en todos los aspectos, desde la logística hasta la conceptualización y la transmisión de mensajes diferentes”, explica Sampietro.

De todas las áreas creativas en las que se desempeña, Sampietro destaca su amor por la conceptualización temática de eventos, especialmente durante los fines de semana importantes del año. “Crear temas originales y emocionantes que añadan un toque distintivo a las celebraciones es algo que realmente disfruto. Desde eventos con temáticas retro hasta conceptos futuristas, la creatividad en el diseño visual puede transformar el espacio y cautivar a los asistentes. Fechas como Halloween y Spring Break son especialmente propicias para desplegar decoraciones y temáticas impactantes, con colaboraciones con locales que permitan llevar a cabo estas visiones y conceptos de manera efectiva”, señala Sampietro.

El diferenciador clave de Sampietro radica en su enfoque integral hacia la producción de eventos. “No me limito simplemente a la ejecución práctica; también me sumerjo en la conceptualización y la transmisión de mensajes de manera profunda. Mi compromiso con la excelencia y mi habilidad para resolver problemas inesperados de manera rápida y profesional son aspectos destacados en mi campo. Además, mi enfoque en la satisfacción del cliente y en su retención también contribuye a mi destacada labor. Por ejemplo, en un evento reciente, no solo coordiné la logística y el personal, sino que también desarrollé una temática cohesiva que resonó con la audiencia y transmitió el mensaje deseado del cliente de manera efectiva”, afirma Sampietro.

Graduado de Bentley University en Waltham, MA, con una Licenciatura en Ciencias en Gestión y una concentración en Emprendimiento, así como un menor en Finanzas, Sampietro ha combinado su sólida formación académica con una inigualable pasión por la producción de eventos. Desde su graduación en 2021, ha estado marcando pauta en la industria, elevando los estándares y dejando su marca particular en cada evento que produce.

La trayectoria de este latino demuestra que la combinación de pasión, creatividad y una educación sólida puede llevar a alcanzar grandes éxitos en la industria. Sampietro está preparado para continuar revolucionando el mundo de los eventos en Miami, Nueva York y más allá.