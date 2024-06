Gilberto Santa Rosa aclara la polémica sobre su concierto en Machala

El pasado fin de semana, el renombrado salsero Gilberto Santa Rosa se presentó como parte del cuarto día del festival musical “Machala Vive la Música”. Conocido como el “Caballero de la Salsa”, Santa Rosa logró poner a bailar a más de 25,000 personas que se congregaron en la explanada frente al Hospital del IESS.

Los machaleños y ciudadanos de otras provincias bailaron y cantaron los éxitos más emblemáticos del artista puertorriqueño. Con su carisma y talento, ofreció un show inolvidable para las fiestas por los 200 años de fundación de Machala.

Sin embargo, en redes sociales se creó una polémica y rumores que el artista se habría negado a recibir el premio Bananerito, otorgado por el Alcalde Darío Macas. Ante eso, el ‘caballero de la Salsa’ envió un video aclarando este mal entendido y contó la versión de los hechos.

“Por redes sociales se está divulgando una información de manera errónea, en donde se dice que yo me habría negado a recibir el premio Bananerito, otorgado por el Alcalde de dicha ciudad, Darío Macas, durante su celebración de aniversario; haciendo ver prácticamente que yo había menospreciado el valor de dicho premio”, empezó diciendo Santa Rosa.

“Aclaro que nunca me negué a recibirlo, sólo se sugirió al alcalde en horas previas que la entrega debía ser realizada fuera del escenario. Como artista, me debo al público. Los pueblos no son un alcalde, ni son una figura política. El pueblo es su gente. Interrumpir el espectáculo es una falta de respeto para el público presente. Pienso que los encargados de la contratación de este evento no supieron llevar el mensaje al señor Macas”, enfatizó el artista revelando que tuvo un roce con el alcalde de Machala.

Gilberto Santa Rosa dijo en el video que el alcalde de Machala habría tomado esta sugerencia de mala manera, “reaccionando de una forma un tanto violenta, incluso llegando a sugerir que éramos bienvenidos a irnos sin realizar la presentación prevista”, indicó.

El artista indicó que por respeto a la ciudad de Machala, decidió quedarse y realizar su concierto, tal como se había acordado.

“Para cerrar, invito al medio que divulgó esa noticia a que en próximas ocasiones indague mejor antes de informar. Me despido agradecido con el pueblo de Machala y de Ecuador en general, por tanto cariño recibido durante tantos años, esperando verlos pronto en una mejor situación”, finalizó el artista puertorriqueño.