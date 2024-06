Anuncian como serán los pasos para elegir a la nueva Miss Cuba: Después de 57 años volverán al Miss Universo

Dentro de las candidatas al Miss Universo, en la próxima edición habrá representante de Cuba, esto luego de 57 años de ausencia. Las candidatas al Miss Cuba serán elegidas entre mujeres cubanas o de orígen cubano que vivan en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El certamen de belleza oficial será en Miami, en el mes de septiembre, informó Prince Julio César, el organizador del evento en el sur de Florida (EE.UU.).

Sin querer ahondar en política, el director nacional de Miss Cuba explicó que Miss Universo, la compañía matriz de estos concursos en el mundo, se propuso este año un “nuevo reto” de tener representante de más de 120 países, incluido Cuba, en la gala que se realizará en noviembre próximo en México.

[ Niels Olsen reacciona a las miradas que le hizo a Sheynnis Palacios Miss UniversoOpens in new window ]

“Miss Universo era una empresa ciento por ciento americana (estadounidense) y en virtud a eso, pues estaba cerrada a posibles transacciones con Cuba, y no existía el interés de ningún empresario en los Estados Unidos que quisiese hacer Miss Cuba en el exilio rumbo a Miss Universo”, subrayó.

La inclusión lo ha hecho posible

Prince Julio César atribuye el regreso de Cuba a Miss Universo a una cuestión de “visión” de la organización.

“Yo creo que ellos están apostando a la inclusión desde todos los puntos de vista, mucho más desde la cultura, y tiene que ver con este movimiento del empoderamiento femenino, no quitarle o no permitirle a cualquier mujer, independientemente que en su país esté ocurriendo lo que ocurra, que ella no puede estar”, dijo.

Sin embargo, Prince Julio César aclaró que la organización Miss Universo, que tiene más de 60 años, “está cerrada por completo a hacer cualquier transacción con el Gobierno cubano”.

PUBLICIDAD

Así ha sido la preselección

El organizador explicó que de un millar de aspirantes que se presentaron en Miami, entre mujeres nacidas en la isla o de padres cubanos, fueron preseleccionadas un poco más de la mitad, de las cuales quedarán veinte finalistas que participarán en septiembre en un certamen de coronación.

Del grupo seleccionado, la mayoría nacieron en Cuba. “Han llegado acá en balsa, han llegado acá en lancha, han llegado acá a través de un visado”.

Igualmente, subrayó la posibilidad de que la ganadora lleve a México un mensaje al concurso que seguramente “será de libertad, de democracia”.

El director nacional de Miss Cuba reiteró que la “visión” de Miss Universo es la “inclusión, sin importar los paradigmas políticos que puedan existir”. La idea es “darle la oportunidad a la mujer en su totalidad de que pueda expresar sus cualidades, sus virtudes y llevar un mensaje”.