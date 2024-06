¿Se ríe de la situación? Pepe Aguilar reaccionaría así al noviazgo de Ángela Aguilar

Después de esperar tanto, por fin Christian Nodal y Ángela Aguilar materializaron su romance y lo hicieron público 18 días después que el cantante anunció su separación de Cazzu, la madre de su hija de tan solo 7 meses. Mientras ellos viven un idilio soñado, las críticas no cesan, y por supuesto que parte de la atención también se centra en Pepe Aguilar, padre de la artista de 20 años.

Él está actualmente de viaje por Japón con su esposa, donde han disfrutado de la cultura y así se lo ha hecho saber a sus 2,5 millones de seguidores en Instagram, con quien ha compartido paisajes, gastronomía y más, desde el pasado 8 de junio. Pero, dos días después, la menor de sus cuatro hijos le gritó al mundo su nueva relación sentimental.

Pepe Aguilar y su hija Pepe Aguilar siempre le ha brindado todo su apoyo a todos sus hijos, y ha defendido a Ángela tras saberse su romance con Christian Nodal. (Instagram @PepeAguilar_Oficial @Angela_Aguilar_)

Fue entonces, cuando ya los comentarios que recibía el artista de 55 años cambiaron. Muchos han querido una reacción de su parte, ya que conoce a Nodal desde hace cinco años e, incluso, impulsó su carrera artística. Pero, algunos especularon que no permitió un romance entre ellos porque Ángela tenía solo 14 años y él 19.

Afirman que ahora él habría corrido a su “niña” de la casa, y que estaría muy molesto por las circunstancias en las que se ha levantado el amorío. Sin embargo, nada de esto ha sido confirmado. Lo que sí es cierto es que él ha respondido a algunos mensajes de usuarios. Él siempre ha defendido a Ángela en las redes sociales cuando ha sido atacada.

Uno de los cometarios que le hicieron fue: “La gran dinastía Aguilar, brillando por tan buenos valores. Felicidades a la señora madrastra, señor Aguilar”, y con la ironía que lo caracteriza, respondió: “Quema mucho el sol”.

Pero, hubo quienes usaron la plataforma para comentarle de manera jocosa lo que estaba ocurriendo, siendo un comentario más gracioso que el otro, por lo que no sería extraño que Pepe estaría riéndose de cada uno, ya que se lucieron con su ingenio y humor.

“Don Pepe, mejor regrese porque están pasando cosas bien raras”, “Don Pepe, márqueme, ¡es urgente!”, “Don Pepe ¿ha oído el dicho de: ‘Cuando el gato no está los ratones hacen fiesta’, pues qué cree?”, “Don Pepe ya lo hicieron abuelastro”, “Trae un detallito para una bebé, acá le explico”, “Le aconsejo no lea la revista Hola”, “Todo México te tenemos que contar algo”, “Don Pepe, la Dora y el Botas traen un desmadre”, “Dora anda explorando por donde no es” y “Si venden cinturones de cuero, cómprese uno y acá le digo para qué jajaja”, fueron algunos de los cometarios.