“Qué descarado”, esta habría sido la petición de Nodal a Cazzu tras anunciar su relación con Ángela Aguilar

El romance de Ángela Aguilar y Nodal sigue dando de qué hablar y es que se han convertido en la pareja más odiada de México por haber traicionado a Cazzu, quien es madre de la hija del cantante.

PUBLICIDAD

Muchos atacan a Nodal, pero la mayoría de los ataques han ido para la hija de Pepe Aguilar, pues los mensajes de amor y cariño que le dejaba a Cazzu en sus redes donde le decía desde “te quiero” a “soy fan de su relación”, han indignado a miles.

Además, lo que dijo la joven al confirmar su relación con Nodal a la revista HOLA! también causó molestia, asegurando que era la “continuación de una historia. “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”.

Esta habría sido la petición de Nodal a Cazzu tras anunciar su relación con Ángela Aguilar

La creadora de contenido Reina Venenosa dio detalles de lo sucedido y aseguró que Nodal le dijo a Cazzu que estaba enamorado de otra y la dejó de un día a otro, lo que la tomó por sorpresa.

“Me informan que Nodal ya días antes lo notaban sospechoso y raro. Obviamente Cazzu entendía que las cosas habían cambiado con la llegada de la bebé, que es obvio y normal que existan cambios. De un día a otro Nodal le dice a Cazzu que está enamorado de otra y la dejó”, dijo la creadora de contenido.

Cazzu y Nodal La creadora de contenido Reina Venenosa reveló esta supuesta petición que Nodal hizo a Cazzu (@reinaveneenosa/Instagram)

Pero, ante tantas críticas y ataques a Ángela, Nodal no solo salió a asegurar que el romance no fue producto de una infidelidad, sino que le habría hecho un pedido a Cazzu que ha indignado a muchos.

Y es que el cantante mexicano habría buscado a Cazzu y le habría pedido que sacara un comunicado desmintiendo que su relación terminó por una infidelidad, para que así se limpiara el nombre de la cantante mexicana y pararan los ataques.

PUBLICIDAD

“Aquí viene lo más interesante, Nodal le pidió a Julieta que para que dejaran de atacar a Ángela que dijera que no había terceros en discordia, que no había terminado por eso”, dijo Reina Venenosa.

Sería por eso que la cantante argentina emitió un comunicado este miércoles en el que aseguró que estaba bien.

Sin embargo, la propia Reina Venenosa aseguró que la argentina está “muy triste pues no encuentra una razón y las fechas no le dan, no entiende en que momento dice Nodal que se enamoró de la nueva (Ángela)”.

Esto ha generado mayor indignación en redes, pues aseguran que Nodal es un “descarado” que no le importa el sufrimiento de la madre de su ex, solo su nueva relación.

“El descaro, cada vez detesto más a este hombre”, “y yo que pensaba que Piqué era el peor”, “qué descarado este tipejo”, “si esto es verdad se pasó Nodal, o sea de paso que la deja, le pide que saque un comunicado defendiendo a la amante, no que horror”, y “no puedo creer el cinismo de este hombre”, fueron algunos de los comentarios en redes.