Se filtra nuevo video spoiler de ´Betty la fea´: ¿Qué personaje fallece en la tercera temporada?

El estreno de ´Betty, la fea´ está cada vez más cerca y los spoilers siguen siendo incontenibles en las redes sociales.

La primera muestra de lo que será la secuela de ´Betty, la fea´ salió a la luz el pasado, miércoles, 8 de mayo de 2024, dejando a más de uno bajo sorpresa y deseando ver más de lo que se viene este 19 de julio por las pantallas de Amazon Prime.

En una nueva grabación que ya corre como pólvora en distintas cuentas de Instagram, se puede ver una escena que ha despertado intriga e interrogantes sobre la que será la nueva trama que guarda la tercera entrega de la telenovela más famosa de Latinoamérica.

Tal como se puede ver en el pequeño fragmento, existe un personaje de la telenovela que fallece y que obliga a los integrantes de Ecomoda a reunirse de nuevo, debido al funeral que los convoca para despedirlo, es ahí donde la voz de la secretaria de Don Armando entra en escena para anunciar su regreso.

“Finalmente me fui, desaparecí de sus vidas, no fue por mi propia voluntad, pero hoy, verlos reunidos a todos me parece tan extraño, bueno, se ve que están tristes, que les duele, sobre todo a él”, es parte de lo que se le escucha narrar a Beatriz Pinzón Solano, haciendo alusión a Don Armando.

En medio de el anuncio del estreno oficial de ‘Betty la Fea’, se conoció el póster oficial y el teaser muy parecido a la introducción original de la novela. Pese a los personajes nuevos que se pueden ver, hay una actriz en particular que quizá ponga a temblar la trama.

Se trata de la llegada de Zharick León quien interpretó a “Rosario Montes” en “Pasión de Gavilanes”, y quien ahora se ve como posiblemente la nueva asistente de “Armando Mendoza”.