“Aunque tenga que gatear”: Celine Dion afirma que volverá a los escenarios muy pronto

La reconocida cantante canadiense Celine Dion, aquejada de una rara enfermedad neurológica que causa rigidez muscular, reveló en una entrevista que piensa volver a los escenarios, aunque tenga “que gatear”.

PUBLICIDAD

Celine Dion asegura que “voy a volver a los escenarios, incluso si tengo que gatea”

En una reciente entrevista con la cadena estadounidense NBC, Dion aseguró que pese al síndrome que le provoca rigidez en sus músculos del torso y las extremidades, que también le puede generar espasmos severos, hará todo lo que está en su poder para volver a los escenarios internacionales.

“Voy a volver a los escenarios, incluso si tengo que gatear. Incluso si tengo que hablar con mis manos, lo haré”, comentó Dion, de 56 años de edad.

La entrevista tuvo lugar poco antes del estreno del documental sobre su vida: “Yo soy Celine Dion”, que tiene como fecha de estreno el próximo 25 de junio de 2024, en la popular plataforma de Amazon Prime.

“Yo soy Celine Dion, porque hoy mi voz será escuchada por primera vez, no porque tenga que hacerlo, o porque necesite hacerlo. Sino porque quiero y me hace falta esto”, aseguró la intérprete ganadora del premio Grammy que ha tenido decenas de éxitos musicales como My Heart Will Go On.

¿Qué enfermedad padece Celine Dion?

En diciembre de 2022, Celine Dion anunció al mundo entero que había sido diagnosticada con el síndrome de persona rígida, un desorden neurológico progresivo y autoinmune que no tiene cura. Su tratamiento, no obstante, puede ayudar a controlar los síntomas.

“Es como alguien estrangulándote”, detalló Celine Dion al comentar que el dolor puede irradiarse por todo el cuerpo, y que algunas veces los espasmos pueden causar fractura de algunas costillas.

La cantante nacida en Quebec tuvo que cancelar su gira programada para 2023 y 2024 al no tener la suficiente fuerza para realizar todos sus actos.