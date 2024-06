¡Valeria Gutiérrez en una relación! La ex reina de belleza reveló que está “más enamorada que nunca”

Valeria Gutiérrez ex copresentadora de 'Yo Me Llamo'

Amor en el aire para el Ecuador, Valeria Gutiérrez ya no está soltera, así lo dio a conocer la ex copresentadora de ´Yo me llamo´ por medio de su cuenta en Instagram, donde además se confesó “ilusionada, enamorada, contenta” y pare de contar.

Fue por medio de una dinámica de preguntas y respuestas que la también ex reina de belleza dejó al descubierto este dato, dando respuesta a la interrogante de si se encontraba soltera. Esta sería la primera vez que la Guti como también es conocida, habla abiertamente de su situación amorosa.

Aunque la modelo no dio mayor detalle ni nombre sobre la persona con quien habría decidido darse la oportunidad, si se mostró muy conmovida por esta nueva etapa en su vida. Cabe destacar, que el nombre de Valeria Gutiérrez hace poco estuvo fuertemente involucrado con un ex compañero de trabajo, el cantante y jurado Axel, con quien se rumoró tuvo un acercamiento que fue más allá de los espacios del set, sin embargo, el argentino en una reciente entrevista se encargó de desmentir esta presunción.

“Soy una persona popular hace muchos años y lógicamente después de una relación muy estable y de muchos años (su matrimonio), lo primero que hacen es especular, de hecho en Argentina también hablaban de otras, aquí en un momento dicen Pamela, Erika, es parte del show, por eso nunca salí a decir nada”, expresó el juez de ´Yo me llamo´ al ser consultado sobre su presunta relación con la ex reina de belleza.

Asimismo, y haciendo foco a ´Yo me llamo´, Valeria Gutiérrez también tocó este tema y habló sobre su ausencia en la competencia de imitación de Teleamazonas, donde aseguró que “todo pasa por algo” y explicó que actualmente se encuentra enfocada en otros proyectos que siguen sumando a su vida.