Camilo y Evaluna están cada vez más cerca de conocer a su segundo bebé que llevará por nombre Amaranto, y a través de redes dejan ver parte del proceso del embarazo.

A través de su cuenta de Youtube, los cantantes comparten videos que dejan ver su intimidad en “los lunes de Camilo y Evaluna” y este lunes sorprendieron a todos.

Y es que en una parte del video la partera de la hija de Ricardo Montaner le está examinando la barriguita y escuchando los latidos del corazón del bebé, cuando sorprendió a todos.

¿Tendrá gemelos? El video de Evaluna con su partera que dejó en shock a todos, hasta a ella

Camilo y Evaluna compartieron un adorable video en el que la partera, Dana Gordon está examinando a Amaranto, pero ahí vivieron un impactante momento.

Y es que Camilo comenzó a bromear sobre que habían dos bebés, y le preguntó a la partera “¿y el otro, dónde está el otro”, a lo que Dana y Evaluna comenzaron a reír.

Pero luego, la partera dijo que escuchaba dos corazones, y el cantante dijo “lo sabía, lo sabía”, lo que dejó a Evaluna en shock y sin saber qué pasaba en realidad.

“No estoy entendiendo Dana ¿qué es esto, hay otro?”, le preguntó a Evaluna, a lo que la partera comenzó a reír y luego le explicó a la cantante que el otro corazón que se escuchaba era el de ella, lo que la tranquilizó.

“¿Entonces solo un bebé?”, dijo Evaluna a lo que Dana respondió “sí, tu corazón va tan rápido como el del bebé”, causando la risa en los presentes, aunque Evaluna se veía bastante aliviada.

Esto confundió a sus seguidores, quienes también pensaron que iban a tener gemelos. “Por un momento pensé que tendrían gemelos de verdad”, “OMG hasta yo me asusté”, “Evaluna comenzó a sudar frío jaja”, “wow es que sí tiene una barriga grande, parece que hubiera dos”, “creo que Evaluna no quería gemelos jaja”, y “Camilo quiere dos y ella no jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Amaranto, el segundo bebé de la famosa pareja podría nacer en julio, por lo que cada vez falta menos para ese momento tan esperado por ellos y su hija Índigo, quien está ansiosa de ser la hermana mayor.