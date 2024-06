El emotivo momento que vivió el padre de Karol G y La India detrás de escena en los Billboard Mujeres Latinas en la Música

Durante la segunda edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música, que se celebró la noche del 9 de junio, la “Princesa de la Salsa”, La India, tuvo un conmovedor momento muy íntimo y muy curioso con Guillermo Giraldo, padre de Karol G.

La India y Papa G tuvieron un conmovedor momento tras bastidores

Aunque el encuentro ocurrió detrás de cámaras, Telemundo compartió en su cuenta oficial de Instagram algunas de las palabras que la intérprete le dedicó a Papa G mientras se unían en un fuerte abrazo.

“La India y el papá de Karol G detrás de cámaras en los BillBoard Mujeres Latinas en la Música”, revelaba la publicación en las redes sociales de Telemundo.

“Oramos por ella y estamos a su lado y Puerto Rico es su tierra, ¿lo sabes verdad? Tú sabes que Puerto Rico ama a Colombia, somos unidos porque somos gente alegre y no me importa que la gente lo sepa y por eso nos llevamos tanto”, fue parte de lo que le dijo la legendaria artista al padre de la cantante de Medellín.

Internautas reaccionan al encuentro entre la artista y el papa de Karol G

No obstante, algunos internautas comentaron sobre la cercanía en la que conversaron: “Se ve como incómodo el señor”, “La India siempre habla como llorando y así toda entregada 🤭 no malinterpreten”, “No hace falta apretar tanto”, “Ese señor estaba nervioso”, “Como cuando me pongo borracha en navidad con mi amiga”.

Además del momento emotivo, Papa G subió al escenario de los Billboard Mujeres Latinas en la Música para recibir el premio a Mujer del Año para su hija Karol G, quien estuvo ausente debido a su gira por Europa.

“Con gran orgullo, Papa G recibió los aplausos para #KarolG por su merecido premio ‘Mujer del Año’”, escribía Telemundo en las redes sociales.