Christian Nodal: “Jamás hubo infidelidad, ahora me encuentro viviendo con la mujer que amo”, dijo sobre su romance con Ángela Aguilar

Para Christian Nodal en el amor no existen tiempos por lo que no quiso esquivar los cuestionamientos y dar la cara tras confirmarse su nueva relación con Ángela Aguilar a pocos días de separarse de Cazzu, con quien tuvo un hija, Inti. Cabe resaltar que Aguilar era amiga íntima de la pareja.

Esta noticia causó conmoción en el mundo del entretenimiento, especialmente por las declaraciones de Aguilar y también porque no había pasado mucho del anuncio del rompimiento entre Cazzu y Nodal.

A finales de mayo Cazzu y el mexicano explicaron las razones del fin de su relación, pero a los pocos días se sinceró al confesar que inició una relación con Ángela, quien proviene de una de las familias más respetadas de México. Aunque en redes sociales sospechan que se trató de una infidelidad.

“Yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación. Como andan inventando historias, por respeto a mi expareja, a mi hija y a mi actual, quería salir a aclarar y dar el contexto”, empezó diciendo.

“Julieta es una persona que amo y tiene mi respeto para toda la vida. Somos figuras públicas pero no estamos blindados a la vida. El amor no siempre funciona y el ciclo juntos caducó de la mejor manera posible. Nos dio el regalo más lindo que es mi hija, a quien voy a cuidar y amar por siempre. En esa relación no hubo terceros, jamás hubo infidelidad, es algo que jamás haría”, prosiguió.

“Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia”, prosiguió.

También se conoció hace poco que Nodal sorprendió a Ángela con un lujoso anillo durante un viaje a Italia, luego regresaron y se alojaron en el mismo hotel en México.

Aguilar presumió el anillo mientras se tatuaba la mano en mencionado país europeo. El diseño tiene un gran diamante central y oro blanco.