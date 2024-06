Suri, hija de Tom Cruise, reaparece tras renegar de su padre y cambiarse el nombre: es un clon de Katie Holmes

Suri Cruise dejó de vestirse como una simple ama de casa de un reality show y ahora se atrevió a lucir una apariencia más discreta. La única hija de Tom Cruise y Katie Holmes reapareció trotando en horas de la mañana en las calles de New York, donde reside actualmente.

La joven disfrutó de una mañana llena de entrenamiento físico mientras trotaba en las calles de New York luciendo un atuendo deportivo, atrás quedó a jovencita que usaba tacones y abrigos de piel para asistir a la escuela primaria. Ahora, la personalidad de Internet de 18 años de edad adoptó un estilo mucho más apropiado para su edad y ya no parece que esté vestida para asistir a lugares que no pertenece.

La joven de 18 años de edad fue fotografía mientras corría en las calles de Central Park, en horas de la mañana, en la ciudad de New York. Llevaba un top corto, de color blanco, liso, con pantalones cortos de ciclistas negros, zapatos cómodos y el cabello recogido como una cola de caballo.

Suri es un clon de Katie Holmes: “Ella tiene los labios, cabello y mejillas de su madre”

En Internet, decenas de internautas han opinado acerca del parecido innegable entre madre e hija, asegurando que Suri es “es idéntica a su madre” en las diferentes fotografías virales.

“Es hermosa como su madre”, “Que grande está”, “Puede ser actriz como sus padres”, “hermosas madre e hija, casi la misma edad en las fotos”, “Se parecen mucho”, fueron algunas de las reacciones.

Suri reaparece con su nombre cambiado

Semanas atrás, la joven de 18 años protagonizó una producción musical de su escuela Head Over Heels, y curiosamente su apellido no fue Cruise. En cambio, fue acreditaba como Suri Noelle en los créditos, lo que sería un claro distanciamiento de su padre al usar el segundo apellido de su madre.