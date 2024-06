“Ni la felicitó”, el “desaire” de Pepe Aguilar a Ángela Aguilar que evidenciaría lo mal que está su relación

Ángela Aguilar se encuentra en el ojo del huracán tras su supuesto romance con Nodal, pero sigue triunfando y recientemente recibió un importante premio.

La cantante mexicana fue homenajeada en los Billboard Latinos y recibió el premio Dinastía Musical, que recibió con mucha emoción y orgullo.

“Siento un gran alivio y gran privilegio formar parte de una familia que ya vivio todo lo que yo estoy por vivir, siento que me agarran y me abrazan y me cuidan y me llevan por el buen camino, no solo con palabras sino con acciones. Estoy muy agradecida de recibir esto porque sé que no es por mí, sino por generaciones, de sudor en la garganta, de noches de desveladas”, fue parte del discurso de agradecimiento de la joven.

El gesto de Pepe Aguilar con su hija Ángela que deja ver lo mal que está su relación

En medio del discurso, Ángela Aguilar le dedicó unas palabras de agradecimiento a su papá, Pepe Aguilar.

“Mi padre me enseñó que lo que no sabes decir con palabras lo sabes cantar”, dijo la cantante, pero hasta ahora su padre la ha ignorado por redes, no la ha felicitado, ni ha compartido nada en sus redes.

De hecho, antes en cualquier evento Pepe acompañaba a su hija y le mostraba su apoyo, y en una ocasión como esta mucho más, pero en esta ocasión no fue así.

El cantante mexicano se encuentra paseando con su esposa Aneliz por Japón y ha compartido videos y fotos en sus redes, pero hasta ahora nada por el premio que recibió su hija, ignorándola públicamente, cuando antes se mostraba como un padre orgulloso.

“Wow no ha publicado nada para su hija”, “que raro que el padre ni la felicitó”, “es obvio que están super distanciados”, “un premio sobre el legado de su familia y ninguno la acompañó que triste”, “no puedo creer que Pepe no haya estado y aún más ni le dedique un mensaje en redes, nada”, “se ve que la familia está bien distanciada por lo de Nodal”, y “que triste que una familia que era tan unida esté así”, fueron algunos de los comentarios en redes.