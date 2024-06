Nadia Mejía revela qué hará después de no ganar el Miss Universo Ecuador: “Yo no necesito una corona para ser una reina”

La hija de Gerardo Mejía, Nadia Mejía fue elegida como primera finalista en el certamen Miss Universo Ecuador. La corona fue para Mara Topic, generando sentimientos encontrados para los seguidores y sobre todo para la participante que fue enfática en mencionar cuánto anhelaba representar al país en Miss Universo.

Pero ahora en su corazón solo queda amor y gratitud por el cariño y apoyo de los ecuatorianos durante su participación. Todos la han apodado la “Reina de los ecuatorianos” debido a su belleza, personalidad y ángel interior. En una entrevista con En Contacto reveló todos los sentimientos que tuvo al quedar como primera finalista.

Nadia rompió en llanto al agradecer el apoyo de sus seguidores y mencionó que cuando hay días tristes, mira sus redes sociales, “Veo que están conmigo y yo siempre estaré con ustedes. Siempre los representaré como ECUATORIANA que soy, en cualquier rincón del mundo sin necesidad de una corona”, dijo en español e inglés.

Cuando se le preguntó que cuáles son los proyectos que vienen en camino luego de su paso por el certamen, dijo que se concentrará en la música ya que tiene una banda con dos chicas más e invitó a que escuchen su nuevo sencillo. Además de seguir representando a Ecuador a cualquier parte que vaya. “Soy humana, tengo emociones. El apoyo en Ecuador... yo no tengo palabras...Yo no necesito una corona para ser una reina”, agregó.

Mensaje de Nadia Mejía en Instagram:

En un video donde respondió su pregunta en el certamen de belleza, Nadia Mejía de 28 años, dejó un emotivo mensaje donde recalcó el amor que tiene por Ecuador.

“Con el corazón lleno de gratitud y emoción, quiero dirigirme a cada uno de ustedes que me acompañó en este maravilloso viaje en Miss Ecuador Universo. No hay palabras suficientes para expresar lo que significa para mí haber contado con su amor y respaldo incondicional.Desde el primer momento, sentí el calor de sus corazones y la fuerza de su espíritu, que me acompañaron en cada paso y en cada desafío. Ustedes, con su cariño y sus palabras de aliento, se convirtieron en la luz que guió mi camino, y por eso les estoy eternamente agradecida.

A mis NADIALOVERS, mi familia en este camino, los amo ✨Llevar la banda de la comunidad USA fue un honor inmenso, porque representé a toda mi gente que vive fuera de nuestro país y también a todos aquellos que, al igual que yo, no nacimos en este hermoso país, pero llevamos esa sangre que nos identifica como ecuatorianos. Me llevo conmigo no solo recuerdos, sino también la certeza de que en Ecuador tenemos un pueblo valiente, solidario y lleno de amor.Gracias, Ecuador, por ser mi inspiración, por hacerme sentir siempre respaldada y por recordarme la grandeza de nuestras raíces.

Este sentimiento es de todos ustedes, y siempre llevaré en mi corazón el amor que me brindaron.Con todo mi amor y gratitud,Siempre los representaré como ECUATORIANA que soy, en cualquier rincón del mundo”, finalizó.