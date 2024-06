Mara Topic reveló que se le rompió el vestido y que no pudo usar su peluca en la gala final del Miss Universo Ecuador

Mara Topic Verduga, la nueva Miss Universo Ecuador, no tiene ‘pelos’ en la lengua al hablar de que usa pelucas debido a su enfermedad, transtorno de Hashimoto, que le provoca una caída de cabello excesiva. Sin embargo, reveló que en el desfile de gala, no pudo usar su peluca y tuvo que improvisar.

En una entrevista con Los Hackers de la Farándula, con su espontaneidad, la nueva soberana dijo que dejó en manos de Dios todo el certamen y que estuvo siempre tranquila pese a fuertes inconvenientes.

“No vas a creer en el backstage cuando me estaba cambiando al traje de gala, se me rompió el vestido y tampoco pude usar mi peluca ya que era otro peinado. Yo no iba a salir con el cabello recogido”, empezó revelando Mara.

“Yo no iba a salir con el cabello en cebolla, yo me iba a poner mi peluca pero no me pudieron ayudar porque todos estaban ocupados ayudando a otras chicas y además estaban tratando de coser el vestido”, siguió contando Topic de 29 años.

Mara Topic, Miss Universo Ecuador (API)

Al final indicaron que lograron encontrar el diseñador del vestido de la productora de cine y lograron arreglar el vestido y como ya no había tiempo el estilista le mencionó que la iba a agarrar el cabello. “Ni si quiera pude verme como quedé, simplemente me dijeron estas hermosa sal y desfila y bueno el resto es historia”, finalizó Mara.

Topic tiene la enfermedad de Hashimoto, donde uno de sus síntomas le provoca la caída excesiva de cabello y tiene bajos niveles de energía. Ante eso, Mara usa pelucas y lo ha dicho abiertamente para luchar contra los estigmas y estereotipos que provoca este uso al menos dentro del mundo de modelaje y belleza.

Sobre la enfermedad de Hashimoto

La Clínica Mayo en su portal web indica que es un trastorno autoinmunitario que afecta a la glándula tiroides (se encuentra en la base del cuello) que producen hormonas que ayudan a regular varias funciones del cuerpo.

La nueva Miss Universo Ecuador es directora y productora de cine. De hecho, no es su primer reinado, ya que participó en el Miss Grand International, en el que se llevó el premio al mejor traje típico.