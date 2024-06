Ana Passeri se convierte en la voz oficial de un juguete de My Little Pony y de la madre de Peppa Pig: la ecuatoriana emprende con su faceta en el doblaje de voz

Ana Passeri siempre soñó con prestar su voz para algún personaje animado, se ha declarado fiel fanática de My Little Pony. Lo que jamás imaginó es que este sueño se lograría concretar, y que precisamente sería con uno de los personajes de su programa favorito. Tras pasar de manera casi perfecta la audición, Passeri se convirtió en la voz oficial para toda Latinoamérica del juguete Izzy Moonbow, de la reconocida marca de Hasbro.

“Cuando me dijeron que quedé seleccionada, me dicen que era para My little Pony, para el juguete oficial de Izzy. No podía creerlo, porque nunca en mi vida había hecho algo como eso y siempre había amado los ponys, nunca me gustaron las barbies, ni las muñecas”, comentó al respecto.

Izzy es un pony unicornio de color morado que se integró en la película de la popular serie animada y es uno de los personajes principales de la nueva generación.

Además, contó que se trató de un proyecto trabajado con un estudio en Barcelona: “Ellos hicieron casting para hacer una selección de una persona que cante, pero que también actúe para los juguetes de Hasbro”, afirma la también actriz.

Las grabaciones fueron de manera remota

Recuerda que buscaban un timbre muy agudo, que interpretaría la voz de una niña y que fuese muy parecido a la voz original de la película: “No pensé que fuera a quedar, porque tenían a muchas cantantes, mucho más jóvenes que yo”, detalla.

“Era un director que estaba en España, yo lo tenía en una cámara grande, desde allí me indicaba las intenciones para el personaje”

Su audición fue en 2021 y la grabación finalmente se ejecuta en el 2022, en ese entonces estaba estudiando doblaje en una academia en Colombia: “Yo siempre he sido una trabajadora de la voz, siempre me ha gustado explorar las voces, conocer las voces y explorar mi voz en todos los rangos”, concluyó.