‘Jerarquía’ es la nueva serie juvenil de Netflix que mezcla el poder, la ambición y la clase social

El viernes 7 de junio, llegó a la plataforma de streaming Netflix, la miniserie de 7 episodios, ‘Jerarquia’ (Hierarchy), protagonizada por Roh Jeong-eui, Lee Chae-min y Kim Jae-won, y dirigida por Bae Hyeong-jin (Alchemy of Souls: Light and Shadow) y escrita por Chu Hye-mi (About Time).

¿De qué trata ‘Jerarquía’?

“En la escuela secundaria más prestigiosa de Corea del Sur se está gestando un escándalo, pero sus estudiantes privilegiados harán cualquier cosa para silenciar la verdad. Cuando un estudiante becado ingresa al redil, está decidido a romper la impenetrable fachada de la escuela y revelar los secretos de todos”, se puede leer en la sinopsis oficial otorgada por Netflix. Dicha serie toma lugar en la ficticia escuela Jooshin ubicada en Seúl, Corea del Sur.

Todo el contenido coreano que llegará a Netflix durante 2024. / Foto: Cortesía (Netflix) Todo el contenido coreano que llegará a Netflix durante 2024. / Foto: Cortesía (Netflix)

Conoce al elenco de ‘Jerarquía’

Lee Chae-min como Kang Ha

Roh Jeong-eui como Jung Jae-i

Kim Jae-won como Kim Ri-an

Chi Hae-won como Yoon He-ra

Lee Won-jeong como Lee Woo-jin

Previo a su estreno, Publimetro México tuvo la oportunidad de platicar con el elenco quienes dieron a conocer detalles de esta miniserie que mezcla el misterio y romance, “Creo que sin mi personaje la serie no podría suceder, siento que el le añade todo el drama y escándalo a ‘Jerarquía’, es un personaje muy importante”, compartió el actor Lee Chae-min quien le da vida al personaje de Kang Ha.

Cuando se les cuestionó acerca de cuál es ese diferenciador entre ‘Jerarquía’ y otras series coreanas, el actor Lee Won-jeong quien interpreta a Lee Woo-jin respondió que esta serie es única y glamorosa. Kim Jae-won quien le da vida a Kim Ri-an compartió que este show es escandaloso, “Habla de esos escándalos juveniles, algo que uno no suele pensar cuando se piensa en lo que podrían estar haciendo los adolescentes. Es un estudiante, quien está lleno de secretos y llega becado a la escuela ‘Jooshin’ donde pone todo de cabeza” y agregó que los televidentes podrán ver que esta serie se ve más lujosa, incluso desde los uniformes, los cuales están creados para que parezcan de la clase alta.

Por su parte, Lee Chae-min añadió que su personaje siempre tiene una sonrisa porque eso lo hace lucir aún más sospechoso, y Chi Hae-won como Yoon He-ra mencionó que los personajes son adolescentes que todo lo dan por sentado por el simple hecho de venir de una familia adinerada.

La actriz Roh Jeong-eui dijo que su personaje como Jung Jae-i, fue criada de cierta manera en la cual no muestra sus emociones, “Siento que mi papel es como si ya tuviera todo resuelto y hecho para mí y por eso quise participar en este proyecto”.

