Influencer ecuatoriana, Elba González, se lleva los aplausos en redes con su versión del asoka trend

Un poco más de la mitad de sus seguidores es la cantidad de ‘Me gusta’ que acumula la influencer ecuatoriana, Elba González, con su versión del asoka trend. En el video, la joven expone su creatividad al conjugar elementos que identifican a Ecuador como la música, atuendosy hasta personajes de historia del país.

“Tenía que hacerlo pero a mi manera, porque aquí no tenemos miedo a ser únicos y diferentes. ¡Que feliz me siento de ser una artista ecuatoriana que no le tiene miedo a la locura!”, escribió en la publicación. Con la canción ‘Solo tú, de Don Medardo y sus players, la influencer arrancó el clip para luego recordar al personaje de ‘Amor, comprensión y ternura’, que alguna vez entrevistó José Delgado.

También personificó a Chito Vera, rememoró al radiofusor Carlos Armando Romero Rodas, a Julio Jaramillo, Santiago Roldós. Hizo énfasis en las regiones Tricolor con la canción ‘Yo nací aquí', de Pamela Cortés y Juan Fernando Velasco.

En los comentarios sus seguidores la elogiaron: “Ella ya ganó el tren de Ecuador”. Además, con cada imagen, a más de uno se metió una basurita en el ojo: “¿A alguien más se le erizó la piel?”.

¿Quién es Elba González?

Tiene 25 años y originaria de Calceta. Elba es conocida por sus videos humorísticos donde interpreta una serie de personajes criollos. Le gusta el teatro y debutó en TikTok durante la pandemia. En el espacio, dio en el clavo para hoy ganarse el apoyo y cariño de sus seguidores.