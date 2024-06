Ellos son los hombres del zodíaco que al besarte, inevitablemente, pedirás más

Los besos no solamente son la demostración de cariño, amor y pasión, y resultan muy beneficioso para la salud. En el zodiaco hay algunos hombres que son todos unos expertos de dar bienestar de una forma bastante atractiva a la que casi es imposible negarse.

PUBLICIDAD

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Los chicos nacidos bajo esta constelación sí que saben besar. Son todos unos expertos en transmitir todo lo que sienten en cada roce de labios, por lo que se convierten en una droga difícil de superar. No temen a cerrar los ojos, dejarse llevar, expresar de una forma mucho más romántica y sin necesidad de hablar. Adoran el beso francés y saben muy bien la técnica para que sea sutil, pero contundente, que deje pidiendo más.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Ellos no son fanáticos de un beso en particular, por lo que pueden optar por varios tipos para demostrar el interés. Suelen ser cortés, por lo que es posible que pidan permiso ante de unir sus labios con los tuyos. De acuerdo a cómo se siente elegirán una variedad de ósculos. Es muy probable que uno de esos besos te marque para toda la vida, porque las huellas de sus labios queden indelebles en esas partes que otros no te han besado, como la nariz.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

A los escorpianos les encantan empezar de una forma muy suave, lo que te cautivará, porque para él no hay prisa. Disfruta de esa fase inicial de saborearte para luego, cuando las ganas se incrementan, intensificarlos. Poco a poco entrará en tu boca, para explorarla, pero sin que resulte invasivo o baboso. Al contrario, será muy placentero, pero sobre todo estimulante. Ellos tienen la capacidad de cortar ese momento, para dejar pidiendo más, y allí sí ir con todo.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

A ellos les encantan tomarte del cuello, para sentir más suya, para que no escapes y ambos se puedan entregar con pasión esos besos palpitantes en los que te da n pequeños besitos a lo largo de toda tu boca y las comisuras, y es precisamente en este lugar donde comienzan el jugueteo para encender las llamas del amor y la lujuria. Van de menos a más, captando así toda tu atención.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Estos hombres son especialistas en los besos que te sacarán del planeta, pero no porque te besen en la boca, sino porque lo hacen en el cuello y la nuca, algo sumamente tentador a lo que es casi imposible negarse o terminar el sexo, ya que la excitación llega a un nivel muy alto, en el terminas perdidas entre las caricias. Jamás otro te besará como ellos.