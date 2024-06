Carolina Jaume y su error en vivo ¿La presentadora tiene preferencia por otro programa?

El vestido viral de Carolina Jaume aún no ha terminado de salir del trending topic de la farándula nacional, cuando ya la presentadora ha dado nueva tela que cortar para los programas de entretenimiento.

Fue en medio de su suplencia a Karin Barreiro, que la también actriz cruzó las palabras y por poco termina presentando el programa equivocado, pues Carolina Jaume pasó de ´BLN´ a ´Soy el Mejor´ solo que no alcanzó a terminar la frase y corrigió su error a tiempo.

“El día lunes además del cambio de horario de 7 a 9 , regresa, regresa a quien tanto extrañamos esta semana. Karin Barreiro estará con nosotros aquí en la pista de ´Soy el me... ´BLN´”, así fue la presentación de Carolina Jaume, quien no pudo evitar cambiar su expresión al darse cuenta que traspapeló los nombres de los espacios.

Seguidamente, como buena maga de la televisión ecuatoriana y por la experiencia que sus años de trayectoria le han dado, Carolina Jaume no tardó en hacer de su error una broma y simplemente reconoció que el haber trabajado para el otro espacio, le jugó una mala pasada.

De igual forma, y aunque entre errores, Carolina Jaume dejó salir un dato esperado por muchos, la fecha de reincorporación de Karin Barreiro, quien desde hace algunos días atrás, se encuentra en una palestra de rumores y acusaciones, tras un lamentable suceso que parece involucrar su nombre.

La presentadora de BLN, Karin Barreiro, aclaró hace unos días, que su auto está involucrado en un accidente de tránsito, pero ella no manejaba el vehículo. “En cuanto a lo dicho en redes sociales, es importante que sepan que no se acerca en lo absoluto a la verdad, en muchos medios ha primado la especulación e imaginación pues yo no conducía mi vehículo en el momento de tan lamentable accidente por lo cual no estoy, ni he estado detenida en ningún momento”.