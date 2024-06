Virginia Limongi dice que no estaría más con hombres ecuatorianos “no puedo con el machismo”

El encuentro más esperado fue entre Virginia Limongi y Alejandra Jaramillo en Miami luego de verse en los pasillos de Univisión, la ‘amix’ fue invitada a un podcast con La Caramelo donde hizo inesperadas confesiones y compartieron sus experiencias.

Limongi comentó como ha sido todo el proceso desde que comenzó su carrera incluso a nivel internacional. Pero también reveló que ya no estaría nunca más en relaciones sentimentales con hombres ecuatorianos porque no soporta el machismo.

Alejandra Jaramillo dijo no estar con ecuatorianos porque no “puede con el machismo”. Esto, porque su última pareja ecuatoriana duró casi 10 años.

“Yo no consumo producto nacional porque no puedo con el machismo. Mi ex, era super machista y me decía que las mujeres pertenecen a la casa y a los hijos y yo ¿qué? estás loquito”. También reveló que su expareja ecuatoriana le era muy infiel. “Muchas veces me puso los cachos era manaba”, argumentó.

“Me tocó un hombre jachudo, necio y que quiere hacer todo lo que él dice”, contó. Ante eso, La Caramelo dijo que es conocido que el hombre manaba es machista y en general el ecuatoriano. “No todos pero sí la mayoría”, dijo Limongi.

“Luego cuando me salió un evento muy grande en Filipinas con una de las mejores agencias de modelos, él me dijo si te vas terminamos. Listo chao”, reveló Virginia. “De hecho cuando gané Miss Ecuador, toda mi familia saltaba y él solo se sentó enojado”, prosiguió.

