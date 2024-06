Nodal lo vuelve a hacer y comparan a modelo de su nuevo video con Cazzu

Christian Nodal sigue adelante con su carrera musical tras la polémica que vive a nivel personal por su separación con Cazzu y los vínculos amorosos con Ángela Aguilar, por lo que recientemente estrenó el tema ‘Kbron y medio’ el cual aseguran que cuenta con dardos hacia la madre de su hija Inti.

Son muchas las criticas que han envuelto al ranchero al ser calificado como “infiel” e “inmaduro” y la letra de su nuevo sencillo ha alimentado las habladurías, aunque esta a punta a que Nodal habría sido engañado.

En medio de la ola de especulaciones, usuarios en Internet han notado un particular detalle en el video del nuevo tema de Christian y aseguran que la modelo que usó para el mismo es idéntica a Cazzu.

Esta no sería la primera vez que el intérprete es acusado de usar modelos parecidas a sus ex pues en el audiovisual de ‘Ya no somos ni seremos’, al igual que en el de ‘Quédate’ se pudo ver mujeres con gran parecido a Belinda.

Las fotos de la modelo de Nodal por las que comparan con Cazzu

Aunque hace solo unos meses atrás Christian Nodal le dedicaba ‘Cazzualidades’ a la argentina con al que se convirtió en padre, su relación llegó a su fin y ahora fans aseguran que ahora ha usado una modelo con apariencia similar a la trapera.

Al igual que la cantante, se puede ver a una mujer sensual con cabello negro quien mantiene cercanía con otros hombres mientras el artista aparece cantando en medio del dolor.

Nodal 'Kbrón y medio' (Captura Youtube (@ChristianNodal))

“Mis besos ya no vuelven a ser pa’ una sola

Mi cama está lista para recibir cabronas

La agenda está abierta, pa’ todas hay tiempo

Nomás no se claven ni me hablen de sentimientos”, se escucha en la canción, lo que termina de aumentar las teorías conspirativas sobre la separación de los padres primerizos.

Nodal (Captura Youtube (@ChristianNodal))

Son más de 300 mil reproducciones con las que ya cuenta el nuevo material del famoso a solo horas de haberlo subido a las plataformas musicales como Youtube, aunque en redes el artista no escapa de la ola de criticas.

Cazzu y Nodal anunciaron hace unas semanas su separación, aunque no mencionaron las razones que los llevó a tomar la drástica decisión pese a que su romance no alcanzaba los dos años y apenas hace ocho meses se habían convertido en padres de la pequeña Inti.