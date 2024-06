La historia de amor de una australiana y el “Tarzán” del Amazonas, hacen una colecta para vivir en Ecuador

En redes sociales también puede nacer una historia de amor. En este caso se trata de una australiana, Jordan Hauenschild, que empezó a chatear vía Instagram con Pitiruk, un ecuatoriano de 24 años.

PUBLICIDAD

La joven de 26 contó con un video de TikTok cómo se conocieron. Todo inició cuando la australiana encontró su perfil en Instagram y le envió un mensaje pues le interesó saber de su cultura. Chatearon por meses hasta que decidieron tener un encuentro personalmente y que el escenario sea la hermosa Amazonía de Ecuador, hogar de Pitiruk.

Pitiuruk

Pitiuruk

“Me encontré con este hombre maravilloso que estaba publicando contenido increíble en un país del que no sabía nada. Me intrigaba mucho cómo la gente todavía vive esta forma de vida y hasta cierto punto sabía que había tribus en el Amazonas, pero nunca me había tomado el tiempo para aprender sobre ello (...) Nunca se sabe, es posible que termines encontrando la magia que nunca supiste que existía. Dio la casualidad de que el mío estaba al otro lado del mundo, en un país del que nunca había oído hablar y cuyo idioma no hablo”,dijo Jordan a news.com.au.

Jordan Hauenschild

La pareja comenzó a conversar, con chats más frecuentes y videollamadas compartiendo cómo vivían cada uno, sus costumbres y su día a día tan diferentes.

Pitiuruk y su familia viven en Puyo, provincia de Pastaza donde ofrecen visitas guiadas para mostrar su cultura. Finalmente, Jordan viajó más de 30 horas en avión y cinco en bus para encontrarse con su amor.

“Simplemente no podía creer que fuera real. Era mi primera vez en Ecuador y solo quería asegurarme de ser realmente respetuosa, pero no podía borrar la sonrisa de mi cara”, dijo al citado portal.

Pasaron dos semanas compartiendo y conviviendo con Pitiuruk, a pesar de no hablar el mismo idioma lograron entenderse por su lenguaje corporal. “Si la chispa está ahí, no importa si no pueden hablar el idioma de los demás. Nunca he tenido una conexión así con alguien en la que sepa exactamente cuál es mi posición”

PUBLICIDAD

Jordan mencionó que la familia de Pitiuruk la recibió con los brazos abiertos “‘Nuestra selva es tu selva’, me decían”. Después de días mágicos, la joven debía volver a Australia y al publicar su historia en TikTok se viralizó que incluso una agencia de viajes australiana, Flight Centre, ofreció financiar el siguiente viaje de la joven a Ecuador.

Para completar su presupuesto para el transporte y manutención por unos tres meses iniciaron una campaña para recaudar fondos en GoFundMe. “Jordan tiene como objetivo contribuir a la familia Guayusa Runa durante su posible estadía de 3 meses en Ecuador, pero no puede continuar con los vuelos ofrecidos sin apoyo financiero adicional”, se lee en la publicación.