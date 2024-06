¿Carolina Jaume será el reemplazo de Karin Barreiro en BLN? La expectativa crece

La presentadora de BLN, Karin Barreiro, no se encuentra en el programa desde hace varios días y luego de varios rumores en las redes sociales, se pronunció indicando que su auto estuvo involucrado en un accidente de tránsito, pero ella no manejó el vehículo.

“En cuanto a lo dicho en redes sociales, es importante que sepan que no se acerca en lo absoluto a la verdad, en muchos medios ha primado la especulación e imaginación pues yo no conducía mi vehículo en el momento de tan lamentable accidente por lo cual no estoy, ni he estado detenida en ningún momento”, dijo.

Sin embargo, mientras la presentadora enfrenta este proceso legal, Carolina Jaume, quien es jurado en el programa, apareció como compañera de Carlos José Matamoros y fue muy bien aceptada por el público y sus compañeros quienes le dieron hasta un abrazo grupal.

En redes sociales se han preguntado si la Jaume será ahora la nueva presentadora de BLN y buscarán un nuevo jurado. Otros se preguntan cuándo regresará Karin Barreiro o si tal vez por el proceso legal, tendrá que abandonar el programa. ¿Quién deslumbrará más como presentadora, Karin o Carolina?

“Carolina lo hace mejor”; “Jaume es muy agresiva con los comentarios, incomoda a los chicos lo de ella con respeto es farándula”; “Karin no tiene reemplazo es única después que arregle ese mal momento que está pasando ella va a regresar a su puesto de trabajo porque el público lo va a pedir así”, fueron algunos de los comentarios.

Sobre el accidente que involucró el auto de Barreiro:

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado domingo 2 de junio del 2024, cuando una niña de 10 años falleció tras ser atropellada en la vía Durán-Yaguachi, provincia del Guayas. Se conoce, extraoficialmente, que la menor y sus hermanos pedían limosna en la calle.

También aclaró el porqué de su ausencia del programa. “En cuanto a mi situación actual, quiero informarles que desde el jueves 30 de mayo, que entré en conocimiento de mi embarazo, no me he encontrado bien de salud, por disposición posterior de mi doctor y la complicación en mi estado, tenía que trasladarme a la ciudad de Guayaquil y guardar reposo absoluto. Así también por recomendación del médico que me atiende estaba impedida de realizar actividades físicas, fuerza, dentro de las que se encuentra manejar”, explicó.

Además, por el accidente, a pesar a no haber conducido el vehículo, le generó un cuadro de angustia y estrés del cual se está reponiendo. Finalmente, se solidarizó con la familia de la menor y que se responsabilizará por lo que le corresponda.

“Mi solidaridad a los familiares de la niña víctima. Lamento profundamente lo delicado del accidente de tránsito ocurrido y tan triste consecuencia. Como propietaria del carro involucrado, asumiré la responsabilidad civil que me corresponda como mujer de bien que soy”.