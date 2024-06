Campesinos probaron comida ‘aniñada’ por primera vez y casi vomitan: su reacción se volvió viral

En las redes sociales se viralizó el momento en el cual un grupo de campesinos comieron por primera vez comida “aniñada” ya que un creador de contenido les brindó a cada uno de ellos con los ojos cerrados y su reacción tan espontánea desató la risa y se volvió tendencia en TikTok.

El video fue grabado en una plaza del mercado de Tunja, Colombia, donde el TikToker llevó unos rollos de sushi para el grupo de personas que se dedican al campo y para que lo prueben por primera vez.

Se trata del influencer Pablo Ríos quien les pidió a las personas que cierren sus ojos mientras les daba un bocado de sushi. Cabe resaltar que los vendedores de frutas y verduras no sabían nada de lo que se trataba.

En su primera reacción todos pusieron cara de ‘asco’, incluso, se niegan a seguir masticando el alimento. Otras dos mujeres proceden a taparse la boca y tuvieron arcadas.

Dos niños que se encontraban en el lugar también le pidieron al influencer probar la comida pero al tener el sushi en su boca, se echan a correr.

Luego del momento, el joven les preguntó a los campesinos si les gustó la comida que probaron. ““A mí no me gustó” y “A mí tampoco”. Otros dijeron: “Como sushi esa vaina, paila”, “Uy, no, eso estaba muy asqueroso”, “muy feo, paila”, “no, guacala”.

Yo tengo la teoría de que la gente que dice que le gusta el Sushi es por pura moda pero en el fondo no les gusta”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.