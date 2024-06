Participante de “Soy el mejor” se pronuncia por manotazo a reportero: “Uno no debe invadir el espacio personal”

Un nuevo encontronazo mediático sacude la vida de Dieter Hoffman, el reportero de ´Los Hackers´ por segunda vez, vuelve a estar involucrado en un impase con reacción violenta por parte de uno de sus entrevistados.

El chico reality de ´Soy el Mejo´r´, Mateo Varela se pronunció recientemente, para aclarar lo sucedido en el video que circula en redes sociales y donde se le ve soltando un manotazo en un actitud un tanto disgustada al micrófono del periodista del canal del cerro.

Frente a estas imágenes que han generado un debate por parte de seguidores y cibernautas acerca de si estuvo bien o no, la acción del colombiano, este aseguró en una primera instancia se considera una persona muy bien educada y a la que le han enseñado a no invadir el espacio personal de las personas, y explicó además que “hay muchas maneras de poner los videos a su propia conveniencia”, haciendo alusión al material exhibido por el canal de Ecuavisa.

“Estoy muy contento acá en Ecuador, a mí me han tratado muy bonito absolutamente todos, desde mi canal hasta la gente que me encuentro afuera. Un mal momento que me haga pasar un reportero no define todo lo bonito que me ha hecho pasar este país, yo estoy completamente convencido de que él no representa a todo el país y la forma en como lo hace (...) A mí me han enseñado que uno no debe invadir el espacio personal de las personas y uno puede tener una reacción involuntaria si te ponen algo directamente en la cara”, expresó el chico reality.

Asimismo, Mateo Varela pidió unas disculpas, pero hizo hincapié que las mismas iban dirigidas al público y a los televidentes, pues aseguró que aunque se siente muy contento tanto en el canal como con el país, es una reacción desencadenada por una invasión de su espacio.