“Asumiré la responsabilidad que me corresponda”: Karin Barreiro se pronuncia

Durante los últimos días, páginas de farándula han indicado que la animadora, Karin Barreiro, habría estado involucrada en un accidente de tránsito que causó la muerte de una menor de edad, por lo cual estaría detenida. Información que ha sido desmentida por la misma presentadora quien emitió un comunicado en su Instagram e inició agradeciendo por las muestras de solidaridad.

“Ante todo quiero agradecer a mi nombre y en el de mi familia a todos quienes me han enviado su cariño y expresado su solidaridad en este momento difícil. En cuanto a lo dicho en redes sociales, es importante que sepan que no se acerca en lo absoluto a la verdad, en muchos medios ha primado la especulación e imaginación pues yo no conducía mi vehículo en el momento de tan lamentable accidente por lo cual no estoy, ni he estado detenida en ningún momento”.

No dio a conocer más detalles de los hechos ya que mencionó que espera los informes respectivos. Mencionó que su ausencia en el programa es su embarazo.

“En cuanto a mi situación actual, quiero informarles que desde el jueves 30 de mayo, que entré en conocimiento de mi embarazo, no me he encontrado bien de salud, por disposición posterior de mi doctor y la complicación en mi estado, tenía que trasladarme a la ciudad de Guayaquil y guardar reposo absoluto. Así también por recomendación del médico que me atiende estaba impedida de realizar actividades físicas, fuerza, dentro de las que se encuentra manejar”, explicó.

Además, por el accidente, a pesar a no haber conducido el vehículo le generó un cuadro de angustia y estrés del cual se está reponiendo.

“Por todo esto, mi abrazo y gratitud por la comprensión y apoyo de la gente de buen corazón; así como mi solidaridad a los familiares de la niña víctima. Lamento profundamente lo delicado del accidente de tránsito ocurrido y tan triste consecuencia. Como propietaria del carro involucrado, asumiré la responsabilidad civil que me corresponda como mujer de bien que soy”.