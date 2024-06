“Todo eso por ‘nara’”: bodas carísimas de famosos colombianos que no duraron ni un suspiro

Las bodas extravagantes no han faltado en la farándula colombiana. Regalos fastuosos, preparaciones cronometradas y registradas hasta el último pelo. Que el regalo, que el vestido, que la fiesta, que si se cambió, no se cambió. Con la boda de Silvy Araújo, privilegiada influencer fitness, se recordaron esas carísimas bodas que ha tenido la farándula colombiana. Pero, que a diferencia de la suya, que sea larga y próspera, no terminaron nada bien.

Estas son algunas de ellas.

Bodas carísimas de famosos colombianos que no duraron nada: este fue todo el ‘billete’ que se gastaron

Carmen Villalobos

Duró una década con Sebastián Caicedo. Y no tuvieron una, sino cuatro bodas. Dos se hicieron públicas, una en Miami y otra en Cartagena. Según el Canal Uno, en total se gastaron 458 millones de pesos colombianos. Ella usó tres vestidos del diseñador Jorge Duque (uno de los mejores de Colombia) y los medios de farándula tuvieron exclusiva al ver sus preparativos.

Casados duraron solamente 3 años y en 2022 Carmen aseguró que se estaba separando. A Sebastián le tocó decir que no era porque era gay, sino por otras razones. También ‘La Negra Candela’ aprovechó para hablar en esos tiempos de que Carmen “le habría quitado” a una de sus amigas a su ex. Muchas especulaciones.

Actualmente, Caicedo y Villalobos tienen otras parejas.

Andrea Valdiri

Andrea Valdiri y Felipe Saruma se casaron en 2022 y el matrimonio no duró más de dos años. Pero su boda fue una de las más extravagantes de los últimos años. De hecho, todo el que fuese “alguien”, sobre todo en el mundo del influencerismo, estaba ahí. Hasta ‘Epa Colombia’ protagonizó un escándalo.

Pero, ya en plata blanca: se entregaron monedas de oro de 18 quilates que recibieron los invitados con la fecha y rostro de los contrayentes. También, a los meseros les regalaron celulares, televisores y tablets.

Eran 200 invitados. Cada uno fue obsequiado con una botella de shiwsky de 900 mil pesos colombianos. Algunos comentarios hablaban de hasta mil millones de pesos colombianos.

Melissa Martínez

Se casó con el futbolista uruguayo Matías Mier en 2019. La boda duró cuatro días. Hubo un asado, un pastel de cinco pisos, y hasta Mr. Black se presentó con Yuranis, su esposa.

También hubo varios DJS, una pasarela y juegos pirotécnicos. Martínez se casó en Cabo Tortuga, y hubo celebridades nacionales e internacionales. Pasó por ahí de cien millones de pesos. Y hasta hubo patrocinadores.

Solo duraron dos años casados.