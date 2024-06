Michael Strunck presenta su libro “Construyamos un mundo al revés”

Michael Strunck es un autor ecuatoriano- alemán que cree firmemente que la felicidad puede cultivarse a través de actitudes y decisiones que vayan en sintonía con el propósito de vida.

Strunck revela que desde hace 10 años, uno de sus sueños fue escribir un libro. “Tenía muchas cosas en la cabeza que quería compartir. Mi esposa hace poco, dio a luz a mi segunda hija, y en mi etapa de paternidad llevé a cabo este proyecto. Fue rápido, porque todas las ideas las tenía lista y al momento de escribir todo fluyó”, señala el autor.

“Construyamos un mundo al revés”, el título de la obra, va enfocado a cambiar el pensamiento y la dinámica del mundo. “Estamos viviendo un mundo tan pesimista, donde estamos relacionados con muchas noticias negativas en general. Yo siento que hoy en día hay más gente infeliz que gente feliz. La idea de este libro es hacer un llamado a la conciencia para que la gente pueda disfrutar de este regalo llamado vida y pueda encontrar ese camino hacia la felicidad”, afirma Strunck.

Según sus palabras, para encontrar ese camino a la felicidad debemos empezar con “construir un mundo al revés”: dejar los estereotipos de la sociedad y empezar a construir nuestro propio camino.

La inspiración para este libro, el primero de Michael Strunck, son sus hijas. “Quiero dejarles este legado, este regalo, para que desde pequeñas puedan caminar acorde a lo que consideren felicidad en su vida y no tengan que tropezarse tantas veces, sino más bien tengan una guía en el libro para poder disfrutar al máximo de la vida”, indica.

El hilo conductor

Strunck explica que este no es un libro de autoayuda común, sino de estilo novelesco. Muchos de los lectores se sentirán identificados con el personaje principal “Carlos”, que revive las batallas que nosotros podemos tener en nuestro día a día.

A mis lectores les pido tengan la apertura de leer los diferentes conceptos, y que este libro les sirva para empoderarse y no para auto flagelarse. “Este libro tiene que llevarme a la concientización de que todo está en mis manos, de que no necesito nada más de lo que soy para ser feliz. No es una autocrítica, sino más bien debe entenderse como una puerta para empezar ya a aprovechar al máximo la vida”, reflexiona el autor.

Este libro fue publicado por una editorial española dedicada a nuevos autores, Universo de Letras, que es parte del Grupo Planeta. El libro recibió el Sello de Maestro, que quiere decir que es una obra sobresaliente. Próximamente empezará la distribución mundial.

