Gracias a las redes sociales se dan a conocer miles de historias de amargas experiencias de infidelidad que usuarios las hacen públicas. Cada uno de estos hechos se viralizan y captan la atención a quienes navegan en internet, sobre todo si existe un detalle que rompe con lo cotidiano.

Tal y como le paso a una víctima de engaño, debido a que se dio cuenta que su novia le ‘ponía los cachos’ gracias a su gato, quien fue clave para descubrir que ella tenía una aventura con otro.

El portal digital Genial, recopiló varias historias de infidelidad. Aquí aparece el testimonio del joven, quien decidió que todos los internautas conocieran la anécdota.

“Yo tenía un trabajo de cinco días, y mi novia estaba desempleada en ese momento. Se quedaba sola en casa durante el día. Y no me habría enterado de su aventura, de no ser por mi gato, que marcó ropa sucia tirada en la habitación de la chica”, inicia la historia.

Así fue cómo un gato ayudó a revelar la infidelidad de una mujer mientras su novio estaba trabajando. Imagen referencial (Kseniya Ovchinnikova/Getty Images)

Después continúa: “Ella vino a discutir, yo me disculpé por el gato y le dije que lavaría la ropa. En el montón de prendas había un par de calzoncillos (no míos) y unos calcetines de hombre”.

Pese a eso, y sin hacer escándalo, él entregó “ceremoniosamente” a su novia la ropa mojada del amante y le dijo que se fuera de su casa.

La infidelidad se comprende como la ruptura de una promesa de permanecer confiables el uno al otro en una relación de pareja. Puede surgir en el matrimonio, en el noviazgo o en la unión libre. Es un abuso o mal uso de la confianza que se ha depositado en una persona que entabla relaciones afectivas y/o sexuales con alguien más.