Se enteró que la engañaban por el Bluetooth del auto

Cada día más personas logran descubrir que sus parejas son infieles de las maneras más surrealistas. Y esta vez no fue la excepción, la creadora de contenido Anahí narró como se dio cuenta que la engañaron por medio del Bluetooth del auto de su ex-pareja en medio de risas.

El storytime fue narrado en medio de risas e indignación la influencer “lo voy a quemar ahora que ya terminamos y lo estoy superando” comenzó la historia. Explica que sus sospechas empezaron cuando en una de sus salidas ella iba a conectar su celular por Bluetooth al auto cuando leyó rápidamente un “iPhone Andrea”, ella sospecho y esa misma noche entro al perfil de su pareja y busco dicho nombre, encontró 3 y en su cuenta “fake”, mando solicitudes para seguirlas, dos chicas la aceptaron sin embargo la última no “me quedo la espinita y le pedí a mi mejor amigo que la siga. A él si le aceptó, me prestó su cuenta para revisar su perfil”. Allí se fijó en una foto donde Andrea subió con un girasol en el mismo carro donde la Tiktoker estaba. Cuando se calmó lo encaró y el en vez de negar trato de mentirle sin éxito, dos meses después ellos terminaron y ahora ella esta en su proceso de sanar.

El video fue publicado por la usuaria @Anahí_ldu1930. En la sección de comentarios se destacaron algunos que descubrieron como les engañaron y como lo descubrieron, otros narran su "venganza" después que se enteraron que fueron "cachudas": "Revísale la redes guardadas de WiFi.... así me enteré yo jajaja", "Yo me enteré revisando sus viajes en la aplicación que él tenía", "Jajajaja una vez me engañaron y me metí con su papá. ¡Pagados!".

Asimismo, existieron comentarios un poco más extremos, donde a pesar que Anahí culpo únicamente al su ex pareja, sus seguidores comentaron sobre Andrea e incluso descubrieron su cuenta de Instagram: “Ya le encontré a la Andrea en Instagram y no entiendo al Riobambeño 🤔 ”, “Si saben esa canción que dice que existe una Andrea…. 🎵 siempre abra una Andrea en nuestras vidas”.