“¡Qué desperdicio!”: la impactante revelación de Lenny Kravitz a sus 60 que no logran creer las fans

Lenny Kravitz es uno de los cantantes más famosos de Estados Unidos que a sus 60 años no solo luce increíble, sino que sigue cosechando éxitos en su carrera y es que recientemente lanzó su álbum número 12.

El cantante está más concentrado que nunca en su carrera y parece mentira que acaba de cumplir 60 años, pues luce como de 30, pero todo se debe a su saludable estilo de vida, su esfuerzo y disciplina.

Y es que durante una reciente entrevista ofrecida a The Guardian, el cantante reveló cómo se mantiene así de bien y saludable e hizo una sorprendente confesión sobre su vida amorosa.

La impactante revelación de Lenny Kravitz que no logran creer las fans

Lenny Kravitz reveló que se alimenta de forma muy sana, se ejercita diariamente, sin importar que sea a las dos de la madrugada, no hay excusas para él y, además, está en celibato, algo que impactó a sus fans.

El cantante tomó la decisión de no tener relaciones serias desde hace 9 años, hasta que consiga a la mujer adecuada, algo que decidió hacer tras notar que se estaba convirtiendo en un “mujeriego”.

“Me estaba convirtiendo en un mujeriego. No me gustó. No quería ser ese tipo de hombre. Así que tuve que abordar eso y me llevó años. Eso significaba asumir la responsabilidad y tenía que tener disciplina y no dejar que mis propios deseos se hicieran cargo”, reveló en la entrevista.

El también actor dejó claro que quería ser célibe hasta encontrar a la persona adecuada y afirmó que para él se trata de “algo espiritual”, sorprendiendo a sus fans.

“OMG pero qué desperdicio”, “yo me ofrezco como tributo”, “Amo a un hombre con autocontrol 😍”, “Por eso se ve tan joven, sin estrés”, “¡Triste que nadie esté disfrutando de ese hombre!”, “esto es ilegal, no puede ser posible, yo me ofrezco”, “lo respeto de verdad, pero es una lástima”, y “no lo puedo creer, de verdad es de admirar”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque está abierto a hallar el amor, y desearía tener una relación seria en estos momentos de su vida, el famoso aseguró que tiene algunas exigencias que se lo podrían hacer difícil, pues “me he vuelto muy firme en mis costumbres y en mi forma de vivir”.

Lenny estuvo casado con Lisa Bonet de 1987 a 1993 y ha tenido romances con Kylie Minogue, Vanessa Paradis, Nicole Kidman y Adriama Lima.

Aunque se creía que actualmente tenía una relación con la modelo mexicana Ana Paula Valle, pues se les ha visto juntos en diferentes oportunidades, con estas declaraciones parece que no es algo serio, pues el famoso ni la mencionó y aseguró que todavía vive en celibato.