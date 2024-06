Cazzu avisó en redes sociales que su relación con Christian Nodal se había terminado y nadie se dio cuenta

La relación entre Christian Nodal y Cazzu se terminó de un momento a otro, de forma completamente inesperada. El cantante mexicano anunció en sus propias redes sociales sobre la decisión que había tomado con su pareja, ocho meses después de haber tenido su primera hija.

Una de las primeras señales del truene ocurrió en el Instagram de Christian Nodal. “El Forajido” borró todas las fotos de su Instagram y algunos sugirieron que podría tratarse de problemas en casa, pero al haber eliminado las de Inti, su hija, se pensó que se trataba de una estrategia comercial.

Pocos supieron leer las señales que ambos estaban dando, ya que días antes del anuncio, Cazzu hizo una publicación en su cuenta de X (antes Twitter) en la que hizo notar que las cosas no estaban bien entre ella y Christian Nodal.

“Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de #rto”, escribió la cantante argentina. Todos pensaron que hablaba de sus próximos lanzamientos, pero el mensaje lleva oculta una situación que sucedía puertas adentro y nadie conocía.

Cazzu salió adelante

Después del sorpresivo anuncio, Cazzu no tardó en salir adelante. Se alejó unos días de las redes sociales para procesar su dolor y dedicarse a su hija Inti, pero este jueves volvió y compartió una imagen que conmovió a sus fans.

La cantante argentina compartió una foto de lo que parece que será la nueva habitación de Inti en su nuevo hogar, y se puede ver una cuna, un caballo de madera, y un estante de madera con algunas pelotas.

Al fondo se ve a su hija cargada en los brazos de una mujer que se desconoce si es algún familiar o la niñera, y

escribió “nuevos comienzos”, junto a un corazón con una bandita, dejando ver que está triste y dolida, pero está saliendo adelante por ella y su hija.