“Nuevos comienzos”, Cazzu presume con desgarradora foto su nueva vida lejos de Nodal y conmueve a los fans

Hace una semana Nodal y Cazzu sorprendieron al mundo al anunciar su separación tras más de un año de relación y una hija juntos.

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”, fue el mensaje de Nodal.

Mientras que Cazzu escribió “los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y errores. Hoy como muchas veces lo fue y como algunos con odio y otros con mucho amor, Gracias. Todo sana”.

Mucho se ha especulado sobre su separación, supuestas infidelidades, robo, y hasta exigencias en la relación y demás, pero los famosos se han limitado a hablar de la ruptura, aunque han dejado ver cómo va su vida tras terminar.

Cazzu presume con desgarradora foto su nueva vida lejos de Nodal y conmueve a los fans

Cazzu se alejó unos días de las redes sociales para procesar su dolor y dedicarse a su hija Inti, pero este jueves volvió y compartió una imagen que conmovió a sus fans.

La cantante argentina compartió una foto de lo que parece que será la nueva habitación de Inti en su nuevo hogar, y se puede ver una cuna, un caballo de madera, y un estante de madera con algunas pelotas.

Al fondo se ve a su hija cargada en los brazos de una mujer que se desconoce si es algún familiar o la niñera, y escribió “nuevos comienzos”, junto a un corazón con una bandita, dejando ver que está triste y dolida, pero está saliendo adelante por ella y su hija.

“Bendiciones mis mejores deseos 🙌”, “me partió el alma esta foto, debe ser muy fuerte pasar por esto”, “A volver a empezar un tropezón no es caida solo a disfrutar de esa belleza de bb”, " Las mamis nos levantamos de la tormenta más feroz y con más fuerza. No lo olvides“, “Y vendran muchas cosas hermosas mas !! “, “que hermoso ver como sales adelante y dejas claro que no necesitas de un hombre”, y “mucha fuerza Cazzu, tú puedes con esto y más, eres un gran ejemplo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La cantante ha dejado claro que está enfocada en su carrera y su hija Inti y se ha refugiado en su familia y su hermana y así lo ha demostrado en redes.