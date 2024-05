Estas son las fotos de Vera Wang que han revolucionado las redes: La diseñadora tiene 74 años y luce como una joven de 20

Vera Wang fundó su firma a los 40 años y ahora es considerada un icono de estilo a los 74 años. “Me enfrento a un momento en el que se ha hablado mucho sobre mi envejecimiento. Sólo espero que no reemplace mi trabajo. Saca a relucir el tema de la discriminación por edad y no quiero que me encasillen”, afirmaba como recoge Bored Panda . Pero es que era inevitable que el último posado de Vera Wang no diera que hablar.

PUBLICIDAD

La diseñadora sorprendió a sus seguidores al mostrarse sentada en un trampolín de una piscina, con un bañador blanco y dejando impactado a medio mundo. Ha compartido un carrusel de imágenes en su perfil de Instagram con un bañador de diseño liso, escote recto y tirantes finos. Lo combina con unas gafas negras XL, pendientes largos plateados y unas sandalias blancas de suela track y detalles joya.

[ Miss Univero Ecuador: las fotos de las candidatas en traje de bañoOpens in new window ]

Afirma que sus secretos antienvejecimiento son “trabajo, sueño, un cóctel de vodka y no tomar mucho el sol”. En Page Six Style afirmaba que come hamburguesas y patatas del McDonald’s y cree que el trabajo te mantiene joven y estimulado. “He trabajado toda mi vida, así que todo ha girado en torno al trabajo. Trabajo muchas horas, he criado a dos hijas. Creo que mantenerse ocupado es el mejor antídoto para una buena salud”.

Nos encanta que las mujeres muestren su cuerpo sin importar los años que tengan, y que abracemos la individualidad de todos los tipos de mujeres. Pero lo cierto es que la magia no existe y para conseguir estar como ella a los 74 años hay que hacer cosas, aunque lo de Vera Wang parezca ‘El curioso caso de Benjamin Button’. Deporte, alimentación, descanso, genética y algún retoque estético, además de tratamientos para la piel y el cuerpo que alguien de su estatus puede permitirse.