¡De infarto! Elizabeth Cáder luce un cambio de look extremo

La influencer salvadoreña y pareja del cantante Don Day, Elizabeth Cáder, se ha destacado por ser parte de importantes concursos de belleza como “Miss International 2016″ y el más reciente en “Miss Universo El Salvador”. También tuvo una aparición en Desafío a la Fama, reality de Ecuavisa.

Luego, de la lamentable noticia de la pérdida de su bebé, Cáder ha decidido cambiar de look y de forma radical. Sin embargo, nadie se esperaba que lo compartiera por medio de sus redes sociales de un look renovado, pero algo atrevido.

La transformación de la modelo ha dejado a todos impactados. “Ustedes saben que me encanta hacerme todo tipo de cambio de look pero ya le he dado mucho tiempo a mi cabello para que se recupere, así que ni se imaginan lo que vine a hacer”, argumentó.

Luego de eso, Elizabeth posteó una imagen de su nuevo cambio: una cabellera larga totalmente roja con lentes de contacto azul. Un cambio muy radical.

Como resultado, los internautas se hicieron presentes para dejar sus comentarios, quienes han reaccionado a lo increíble que luce “Eli” como también la suelen llamar.

Uno de los primeros en comentar fue Don Day a quien le gustó su nuevo color de cabello. “siempre me sorprende con sus cambios 😍 a usted todo le queda hermosa 👸 te amo”.

“Wow que bien te queda el rojo 😍 como siempre toda una reina mi Eli”, fue otro de los comentarios.