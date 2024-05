‘Kaiju Nº 8′ es el nuevo anime que subvierte el género

Cada vez el anime está tomando un lugar más importante en la era contemporánea ya que el público se aventura a descubrir más historias y experiencias en este género. Ya sea por las tendencias en el mundo o porque poco a poco este tipo de contenido comienza a resonar en las redes sociales de diferentes formas y tamaños.

Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Solo Leveling, Konosuba, My Hero Academia o Attack on Titan son sólo algunos de los animes que han logrado colarse en la cultura popular para que el público pueda reconocer a algunos de sus personajes. Aquí es donde entra Kaiju No. 8, anime que comenzó su transmisión en Crunchyroll desde el pasado abril.

Gracias dicho servicio de streaming tuvimos la oportunidad de platicar con los actores de doblaje protagonistas de Kaiju No. 8, Omar Sánchez, Karla Tovar y Armando Corona quienes la dan voz a Kafka Hibino, Kikoru Shinomiya y Reno Ichikawa respectivamente. En nuestra entrevista, nos platicaron varios aspectos interesantes de la serie y el doblaje latino.

¿Cómo describen a sus personajes?

Omar Sánchez: Yo soy Omar Sánchez y soy la voz de Kafka Hibino. Kafka es una persona que tiene muchos matices, es cómico y serio también cuando tiene que serlo, es muy protector con sus amigos y con la gente que quiere.

Karla Tovar: Yo soy Karla Tovar, voz de Kikoru Shinomiya, que es una niña de 16 años y es la más fuerte de su escuadrón, la más perfecta, la niña prodigio, pero que tiene un pasado muy oculto y detrás de ese talento lo quiere ocultar.

Armando Corona: Yo soy Armando Corona, soy la voz de Reno Ichikawa. Este personaje pareciera ser el típico que es muy rudo, muy serio, pero es una fachada, porque en realidad es una persona que se preocupa mucho por sus amigos; por Kafka, por su escuadrón y es alguien realmente muy noble, pero que no lo intenta de demostrar y que siempre justamente con todas estas personas que son tan intensas, tan locas, él es como la voz de la razón.

¿En qué se parecen a sus personajes?

Omar Sánchez: Pues yo me parezco en el 90% de lo que hace Kafka. Él es una persona que le gusta mucho tener un objetivo fijo y perseguirlo hasta las últimas consecuencias. Entonces es algo que también a mí me ha caracterizado. En este caso, por ejemplo, Kafka con pertenecer al cuerpo de defensa y yo con el doblaje, con el seguir en esta carrera y siento que en eso nos parecemos mucho.

Karla Tovar: Yo siento que a Kikoru me parezco en que tenemos ‘daddy issues’ [ríe] no, no es cierto. En realidad es muy curioso, pero conmigo creen que soy así en la vida real creen que soy una sangrona. Y mucha gente así me ha dicho de “Ay, cuando te conocí pensé que eras así.” Así que creo que soy lo contrario. Pero eso sí, me gusta mucho exigirme, soy muy exigente y sobre todo hay una parte donde ella admira mucho a su capitana porque tiene un físico impresionante y le gustaría alcanzarlo. Y justamente estoy en mi etapa fitness, así que creo que así me siento cada que veo a gente musculosa en el gym.

Armando Corona: Yo siento que me parezco a él [físicamente]. Bueno, primero que nada, mis amigos me dijeron que en el pelo, me dicen “Oye te peinas igual”. Ya lo tuve güero un tiempo y pues sí me veía raro, eran mechones de ese color. Siento que me parezco a él en el sentido de que, es que mi personaje regaña mucho a los demás, o sea, como que los está cuidando, como que es el papá. Entonces yo soy igual con mis amigos. De hecho, justamente cuando estoy grabando algo digo “A ver, ¿cómo regaño a mis amigos?” Entonces así de “No te estás metiendo ahí, no agarres eso, entiéndeme”. Creo que en ese sentido Reno y yo somos muy iguales.

Con tanta demanda de animes en el mundo, ¿qué le ofrece Kaiju No. 8 al público?

Armando Corona: Uy, pues bueno, de mi parte les puedo decir que siento que toma el género de kaiju que ya todos conocemos, como Godzilla, Titanes del Pacífico, todo eso que a mí me gusta mucho y lo transforma en algo muy padre. O sea, sigue siendo el mismo género al que estás acostumbrado, pero por ejemplo, el protagonista ahora es el kaiju, no es un monstruo gigante, es un humanoide. Entonces está muy padre porque también tiene todo esto de la comedia, pero la maneja muy bien. Creo que te presenta algo que ya conoces, como que a lo que estás medio acostumbrado, pero de otra forma.

Karla Tovar: Creo que lo que tiene Kaiju No. 8 es que representa mucho cómo ha sido la vida después del 2020, porque de repente imagínate que estás muy tranquilo y de la nada llega una cosa gigante que no puedes controlar en la vida, que es esto que hace que se detenga el mundo. Y sin embargo, ya hay escenas en estos últimos capítulos donde ya se ve “Hay alerta Kaiju. Ok ya sabemos qué hacer, ya sabemos cómo resguardarnos”. O sea, en verdad creo que eso refleja más bien esta actualidad donde dices “Pues ya aquí hay un monstruo gigante, ya lo único que puedo hacer es resguardarme”. Y también en este caso salieron a relucir muchos aspectos de la salud mental, la depresión, todo eso. Y eso también representa mucho los kaijus, porque son demonios que tenemos en nuestra mente, cosas grandes que tenemos que enfrentar en el día.

Omar Sánchez: Pues Kaiju No. 8 para mí es una experiencia global, es una experiencia total, es la experiencia premium de Crunchyroll porque tiene todo, comedia, partes de acción que son impresionantes, la animación es increíble; todo lo que se viene cada sábado ahí en Crunchyroll a las 8:30 a.m.

¿Cómo ayuda el doblaje latino a la industria del anime?

Armando Corona: En general el doblaje ha permitido históricamente que más personas puedan tener acceso a más contenido, porque antes, si no entendías inglés, ni modo, no viste caricaturas. Entonces el doblaje siempre ha sido esa ventana para que más personas puedan conocerlo. Y claro, están los subtítulos, pero no hay nada como escuchar a una persona hablar en su idioma y leer lo que dice, a escucharlo en tu idioma y decir “Ah, sí habla lo que yo digo”. Yo veo anime en los dos, me los veo dos veces. Pero eso me gusta mucho porque puede llegar a más personas, a gente que, por ejemplo, tiene alguna discapacidad visual, o simplemente gente que quiere verlo. Eso me gusta mucho del doblaje porque también muchas cosas lo adaptamos porque hay chistes locales de ciertos países que no se entienden y aquí les ponemos alguna cosa. “Yo había puesto a Kafka aquí”. Eso siento que permite que llegue a más personas.

Karla Tovar: Creo que también permite aceptar y respetar los gustos de las demás personas, porque antes hace hace 10 años todavía el ver anime era como de “Ay, eres el raro que ve anime que huele a cebolla” o cosas así. O que literal tenías que comprar a $10 en la Frikiplaza tu DVD porque en ningún otro lado lo podías ver. Y ahora con todas estas plataformas, con todo esto, ya es lo más normal del mundo y es bien bonito porque eso como que ayuda a sanar las heridas de todos a los que nos dijeron cosas raras. Ahora es de todos nos gusta todo. Lo que me dijeron, ya no importa. Tal cual es así de nunca vas a sufrir esto, te abrazo; es bonito.

Omar Sánchez: Pues para mí el doblaje, aparte de ser una experiencia enriquecedora para el anime, creo que te permite ver detalles que si lo ves con subtítulos no puedes percibir. Por ejemplo, hay uno de mis animes favoritos que es Attack on Titan, yo lo vi con subtítulos cuando iba saliendo y recientemente con mi novia lo empezamos a ver con doblaje y entonces de verdad vi muchas cosas que ya sea que cuando los personajes están hablando y que tienen muchísimas líneas así, entonces te permite concentrarte más en lo que estás viendo en pantalla y al mismo tiempo disfrutas de la actuación de las personas que hacen posible el doblaje en español.

¿Pueden recomendarnos un anime en especial?

Armando Corona: No me hagas eso. ¿por qué sólo uno?.

Omar Sánchez: Si quieres yo empiezo, que ya lo dije, es Attack on Titan. Es uno de mis de mis animes favoritos y siento que se parece también mucho a Kaiju No. 8 y es una joya, no se lo pierdan.

Karla Tovar: Yo creo que recomendaría por todo esto de normalizar también la salud mental y todo, también en Crunchyroll, Uramichi Oniisan.

Armando Corona: Yo les puedo recomendar un anime que a mí me encanta y que siento que es muy diferente de todo lo usual y es de mis favoritos, que debería tener más público, se llama Doctor Stone. Ciencia, cosas padrísimas. Entonces yo les recomiendo. Doctor Stone.

¿Qué veremos en Kaiju no. 8?

De acuerdo a Crunchyroll, Kaiju no. 8 toma lugar un mundo repleto de criaturas conocidas como Kaiju; Kafka Hibino siempre quiso ser parte del Cuerpo de Defensa. Junto a Mina Ashiro, su amiga de la infancia, prometen que ambos lograrán unirse, sin embargo, la vida los enviará por caminos muy diferentes. Kafka trabaja ahora limpiando cadáveres de Kaiju tras las batallas, y en el trabajo conoce a Ren Ichikawa. Reno está decidido a unirse a las Fuerzas de Defensa, y su pasión y decisión harán que Kafka despierte de nuevo su deseo de unirse a Mina en las Fuerzas de Defensa y proteger a la humanidad.