“Pet Gala”: el desfile de modas de las mascotas

Decenas de perros de diversos tamaños desfilaron por la alfombra roja con sus mejores trajes de alta costura. Este evento es conocido como la Pet Gala, que tiene como fin rendir homenaje a la famosa Met Gala. Asimismo, con el precio de las entradas busca recaudar fondos para el mantenimiento del Museo del Perro.

Pet Gala 2024 (Captura de pantalla de Hollywood Reporter)

Los trajes usados por los caninos hacen referencias a las distintas prendas utilizadas por las celebridades como Bad Bunny, Cardi B, Shakira, Nicki Minaj y más en el evento benéfico de modas mejor conocido como Met Gala.

Pet Gala (Captura de pantalla Hollywood Reporter)

El diseñador Anthony Rubio fue el organizador del evento que se realizó el día lunes 20 de mayo en la noche en el American Kennel Club Museum of the Dog, ubicado en Nueva York. El valor de la entrada fue de USD 300 y lo recaudado durante el evento ha sido destinado para este museo. A la par, las distintas e icónicas confecciones serán exhibidas durante todo el mes de junio allí.

Por otra parte, el diseñador y organizador Rubio fue entrevistado por la agencia de noticias Associated Press (AP), declarando que con la confección de prendas buscaba un equilibrio entre la belleza de las mismas y la comodidad de sus modelos, siendo un total de 18 perros quienes participaron en la pasarela aunque mayoritariamente fueron perros pequeños también modelaron perros grandes y de raza mixta.

“Los humanos pueden sufrir por su moda, pero los perros no. Su comodidad y seguridad es mi máxima prioridad. Es un desafío al que siempre estoy dispuesto. Prospero bajo la presión”, aseguró.

Pet Gala fashion show, Mayo 20 (Charles Sykes/Invision/AP)

También, Rubio afirmó que este evento no busca burlarse del evento de Met Gala: “Quiero que la gente entienda que no nos estamos burlando de la Met Gala. No estamos imitando la Met Gala”, dijo Rubio. “Estamos elevando, valorando y apreciando los maravillosos diseños que fueron presentados en la Met Gala por los diseñadores más talentosos del mundo”.