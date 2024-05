Ella es Carolina Cobo, novia del influencer El Champ y candidata a Miss Universo Ecuador 2024

Carolina Cobo Vallejo, de 29 años y nacida en Quito, es una de las candidatas de Miss Universo Ecuador y representa a la provincia de Pichincha. La joven tiene una relación de más de tres años con el creador de contenido Damián Bernal, mejor conocido “El Champ”.

Cobo es odontóloga y maquilladora profesional. Tiene experiencia en las pasarelas, ya que estuvo en el top 11 en Mrs. Universe, en Filipinas en el años 2023. Cobo es madre de una pequeña. Sus pasiones son la meditación, el yoga.

El Champ y su novia Carolina Cobo

Un video de su novio causó polémica, aunque su intención era apoyar a su amada sin ofender a las otras candidatas, destacando las cualidades de su novia como gran madre, profesional y embajadora de la cultura ecuatoriana.

En el video expresó lo orgullo que se siente de su pareja. “Amor, pase lo que pase yo voy a estar ahí. Si necesitas que viaje al otro lado del mundo, voy a estar ahí (...) Ella siempre quiso eso, me emociona un montón”, dijo con la voz entre cortada.

Destacó que en sus inicios, Caro siempre estuvo ahí, antes de ser conocido en redes. “La Carito tiene todo para ser la próxima Miss Universo Ecuador”.

Sobre el concurso dijo que las candidatas “en fotos son una cosa y en la vida real son otra cosa, en fotos para mí todas son increíbles, pero la realidad no es así (..) viéndoles de frente no son como las fotos. No quiero decir que no son bonitas, pero no son como las fotos”, comentario que se viralizó, incluso reaccionó AU-D esposo de una de las candidatas expresando su desacuerdo.

El Champ también dijo que está pelando con tres “monstruos mediáticos” refiriéndose a Nadia Mejía, Mara Topic y Katherine Espín.