Candidata a Miss Universo Ecuador sorprendió con respuesta de cómo le entra agua al coco

La representante de Los Ríos para el Miss Universo Ecuador 2024, Karla Jiménez, sorprendió con su respuesta al ser consultado por el reportero Kevin Amaguaña sobre cómo se llena de agua el coco.

Karla de 25 años es originaria de Ventanas, Los Ríos y es prima de la exMiss Ecuador 2016, Connie Jiménez. Desde su punto de vista cree la nueva Miss Universo Ecuador debe ser la plataforma del emprendimiento y para crear oportunidades para las personas.

“¿Cómo se llena el coco de agua?”, fue la pregunta que le hizo el reportero para sorprenderla pero el que salió sorprendido fue él.

“El coco es una fruta y cuando ya crece el proceso como tal de la planta entra el agua como tal al coco”, dijo. “Te copio la respuesta porque una mujer con labia acaba de sacar 10 en la pregunta”, dijo Amaguaña.

“No dijo nada. ..pero no sé quedó callada”, expresó un internauta. “Él entrevistador no sabía! Queriendo impresionar y salió mal parado”; “Una Miss con actitud”, “Que inteligente y muy guapa unas de mis favoritas”; “El coco no es una planta ni el reportero ni la candidata”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores.

La gala final del Miss Universo Ecuador 2024 donde se escogerá a la nueva soberana entre 25 candidatas será el 8 de junio en Machala.