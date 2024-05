Netflix: la demoledora película que dura menos de 2 horas y es realmente desgarradora

Dentro del catalogo de Netflix hay una película argentina basada en una novela de la escritora Claudia Piñeiro y que es un drama que te mantendrá sentado al sillón. Se trata de “Elena sabe”, una cinta de 104 minutos escrita y dirigida por Anahí Berneri (Aire libre, Alanis).

Según la sinopsis del gigante de la N roja, “Elena busca al responsable de la repentina muerte de su hija. Ante la falta de respuestas de las autoridades, es ella quien encarna la investigación, pese a su avanzada enfermedad. Emprende un difícil viaje en tren desde los suburbios hacia la Capital, buscando ayuda familiar. Sus inevitables recuerdos de madre la confrontarán con una inesperada revelación”.

Elena no entiende cómo esa hija apareció colgada del campanario de la iglesia. Y cómo el comisario, el cura y todos le aseguran que fue suicidio.

“(…) recién camino a la morgue me dijeron: su hija se colgó del campanario de la iglesia, señora. No puede ser ella, dije yo. (…) dicen que ella se mató, pero yo sé que no. (…) Ese día llovía y mi hija no se acercaba a la iglesia los días de lluvia”.

Destaca el resumen de la película que Elena (cree que) sabe que la teoría del suicidio es imposible y no va a parar hasta saber la verdad. Pero al final del día, todo lo que ella pensaba que sabía, se desvanece. Porque ese viaje del conurbano a la Capital fue la estocada final que le reveló lo que nunca supo o nunca quiso saber. Elena, entonces no sabe. No sabía. No se la vio venir, destaca el portal Infobae sobre las palabras de la escritora Claudia Piñeiro.

Criticas buenas y malas

Según el portal Indie Hoy, la película argentina está recibiendo muy buenas críticas de la prensa, quienes destacan la conmovedora actuación de Mercedes Morán -una de las mejores actrices del país-, y cómo se presenta el vínculo madre-hija en esta historia que tiene algo de thriller policial y mucho de drama.

“Hay algo conmovedor en la actuación de Morán no solo por el cuidado y sensibilidad que le imprime a cada uno de sus gestos y movimientos (…) ella es la fuerza motora que impulsa esta angustiante, demoledora película”, reseñaron en OtrosCines.

Sin embargo, también hay comentarios que apuntan a un problema de tono y de diálogos que no encajan del todo.

El portal Página 12 plantea: “Aunque el juego entre el drama y el policial no funciona tan bien en pantalla como en el texto original, la película protagonizada por Mercedes Morán encuentra nuevas vías para indagar en un vínculo siempre multifacético”.