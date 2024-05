El dramático pedido de JLo a Jennifer Garner para salvar su matrimonio con Ben Affleck

La separación entre Ben Affleck y Jennifer Lopez parece ser inminente. No obstante, la actriz norteamericana está haciendo todo lo que está en sus manos para que, de terminar, no suceda de la peor manera. En ese sentido, en las últimas horas ha circulado que Jennifer Lopez le ha pedido consejos a Jennifer Garner, la ex de actor y director de cine y madre de sus tres hijos, sobre cómo afrontar dicha situación.

PUBLICIDAD

Los rumores de una posible separación entre JLo y Ben Affleck siguen aumentando

Según la información consignada por el sitio web Clarin, una fuente cercana a la pareja de actores reveló al Daily Mail que “JLo estuvo confiando en Jen porque sabe que es una de las únicas personas en el mundo que entendería lo que está pasando”.

Y agregó: “Ella pasó por esto con el mismo hombre y, aunque las circunstancias fueron bastante diferentes, sigue siendo el mismo hombre y ambas lidiaron con algunos de los mismos problemas”.

Según trascendió, Jennifer Garner no querría que Ben Affleck se separe porque “realmente se preocupa por JLo” y por este motivo se dirigió hasta su casa “para hablar con él sobre esto y tratar de mantenerlos a los dos juntos”.

Jennifer Garner estaría aconsejando a la pareja para evitar la separación

“El gran miedo de JLo y de Garner es que Ben, quien viene de luchar duramente contra sus adicciones, sufra una recaída y comience a beber nuevamente. Jen (Garner) lo estuvo vigilando para asegurarse de que esto no sucediera”, comentó la mencionada fuente.

Los rumores de una posible separación entre Ben Affleck y Jennifer Lopez son cada vez más fuerte. No se muestran juntos desde hace semanas y las noticias giran alrededor de ellos. Recientemente, JLo estuvo en el estreno mundial de su nueva película Atlas, y se mostró totalmente sola en la alfombra roja, aunque luciendo su anillo de bodas.