“Así no es en la vida real”: Ricardo Montaner sorprende con emotivo mensaje a Camilo al dejarlo “volar”

Ricardo Montaner ha sabido como formar una multitudinaria familia llena de amor y unión junto a su esposa Marlene Rodríguez y sus cinco hijos y las parejas e hijos de cada uno de ellos por lo que el legado Montaner sigue más vigente que nunca.

Sin embargo, la familia de artistas no ha escapado de las criticas en redes sociales por la manera en la que expresan a diario su amor y sentido de pertenencia, situación que ellos han preferido evadir de la mejor manera.

Uno de los integrantes que más se ha ganado el corazón del intérprete ha sido Camilo Echeverry, esposo de su hija Evaluna, a quien le explaya todo su amor en redes sociales, al punto de considerarlo un hijo más.

El tierno mensaje de Ricardo Montaner que aseguran que es irreal

Camilo lanzó recientemente su cuarto álbum, titulado ‘Cuatro’ en el que estuvo acompañado de su suegro Ricardo Montaner y este no dudó en expresarle todo su orgullo y apoyo, pero también mencionando como llegó la hora de “dejarlo volar”.

Montaner ha estado guiando la carrera del colombiano desde que inició su relación con Evaluna por lo que gran parte de su éxito se lo debe a él ante la linda relación que han forjado como familia y cantantes.

“Amado hijo, los papás no queremos dejar volar solos a los hijos, queremos estar siempre ahí, al lado de los pollitos y velar por su vuelo y sus desvelos.

Acabas de entregar #CUATRO , tu más trabajado y dedicado álbum, como siempre, creo en ti y en tu talento y en lo que tu intuición genuina de #Medellin te dice.

#Cuatro es el cuarto álbum que hacemos juntos y también la etapa final de esta reunión de trabajo que te convirtió en mi yerno, en mi hijo y en el papá de #IndiYAmaranto.

Solo puedo agradecerte ante este tsunami de nostalgias que se me avecinan, te regale mi amor y mi experiencia, ahora es hora, es tu hora y es la mía, te toca seguir volando alto y bajo, solo tu pericia adquirida y el amor de Dios te dirán el verdadero rumbo a seguir…

Yo, seguiré como con tus hermanos, bendiciéndote de la cabeza a los pies ….

Vas a estar muy bien.

Vas a estar mejor ….

Que ames a mi niña, para mí es más que suficiente …

Te amo

Tu padre”, fueron las palabras del veterano de la música.

Sus palabras sorprendieron a sus seguidores quienes se mostraron conmovidos por su mensaje y más de uno confesó la “envidia” que siente por querer tener tal relación con sus suegros. Y es que más de uno considera que conseguir esa conexión familiar es casi imposible por lo que aseguran que una relación así no existe en la vida real, pues por lo general las relaciones con los suegros no suelen ser las mejores.

“A uno no lo han querido nada en esta vida”, “Si ya es en lujo tener a Montaner de suegro, imagínate que te quiera así jajajaa”, “El suegro que todos necesitamos y no tuvimos”, “Así no es en la vida real”, “El escrito de @montaner habla muy bien de él, pero en lo particular habla mejor de @camilo porque si logro conseguir ese amor de su suegro”, han sido algunos de los cientos de comentarios que se leen en la publicación.