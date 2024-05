¡No es Shakira! Lewis Hamilton está enamorado de JLo y así se lo confesó sin importarle Ben Affleck

El año pasado Lewis Hamilton y Shakira fueron captados juntos en diferentes oportunidades, desatando rumores de romance, y aunque los medios aseguraban que tenían una relación, parece que las cosas se enfriaron.

De hecho, cuando la colombiana estrenó su tema Puntería, muchos sospecharon que iba dedicado a él y que el actor Rege Jean Page lo interpretaba, pero ahora, el famoso piloto derribó todas las sospechas y confesó quién es la mujer que le gusta, y no es Shakira.

Lewis Hamilton le confesó su amor a Jennifer López sin importarle Ben Affleck

Lewis Hamilton confesó durante un evento que él estaba enamorado de Jennifer López y cuando la conoció en la MET Gala, no dudó en manifestarle su amor.

“Le dije lo mucho que la amaba, aunque ella está casada, le conté toda mi historia y cómo me enamoré de ella cuando yo era más joven. Ella es hermosa”, dijo el campeón de Formula 1 en el evento.

Además, dejó claro que no le importó confesarle su amor aunque está casada, pero lo hizo en un momento en el que Ben Affleck no estaba. “Su marido Batman no estaba, así que aproveché el momento”.

Esto sorprendió a muchos, pues todos pensaban que estaba detrás de Shakira, pero resulta que la mujer que le gusta es Jennifer López y además, lo expresó al mundo entero.

“Ta poniéndose alante por si se deja de batman😂”, “Todos diciendo q anda cn shakira y el diciendo q ama a jlo😂”, “Si a Jlo le sobran los galanes.. y es guapo 😍”, “wow el nuevo galán de Jlo, está tanteando el terreno”, Me gusta mucho mas Hamilton q ben 😂”, “ah pero no se lo dijo con Ben, que cobarde es”, y “OMG ahora si me dejaste en shock, lo dijo públicamente jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hasta los momentos ni Shakira ni Jennifer López se han pronunciado al respecto, pero esto sin duda dejó en shock a los fans.