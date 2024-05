Cazzu reaparece con un sensual look en redes sociales luego de confirmar su ruptura con Christian Nodal

Los rumores de separación entre Christian Nodal y Cazzu finalmente fueron confirmados jueves 23 de mayo. A horas de que ambos compartieran un comunicado hablando de su rompimiento, la trapera argentina compartió una foto modelando un sensual look.

Fue a través de sus historias de Instagram que la artista de 30 años, cuyo nombre de pila es Julieta Emilia Cazzuchelli, publicó un selfie en un espejo. En el retrato, se le ve que una estilista le está arreglando el cabello.

La intérprete de éxitos como “Mucha data” y “Gatita gangster”, demostró que sigue fiel a su look rebelde que combina a la perfección lo urbano con lo sensual. Modeló una falda roja con picos que combinó con un crop top estampado de mangas largas. Además, le dio un toque futurista con unas maxi botas de bolsillos cargo en un tono beige.

Cabe destacar que no queda muy claro si la imagen es nueva o no ya que Cazzu no especificó dónde se encontraba y a las pocas horas borró la publicación. A través de sus redes Cazzu manifestó que está más enfocada en su música y se unirá al Buenos Aires Trap 2024 que tendrá lugar el 7 y 8 de diciembre en su país.

“Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias, todo sana”, comentó Cazzu este jueves tras dar la noticia de su rompimiento con el papá de su hija Inti.

Sin duda la famosa está enfocada en su carrera y su hija Inti, y hace unos días dejó claro que está lista para volver al regresar a los escenarios con su nuevo tema Me muero porque un día junto a Luck Ra en el Movistar Arena y está brillando como nunca.